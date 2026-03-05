logo
Danilo Galinari: "Bogdan Bogdanović se vraća u Partizan"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Nekadašnji saigrač Bogdana Bogdanovića, Danilo Galinari je otkrio da je siguran da će se kapiten Srbije vratiti u Partizan.

danilo galinari bogdan se vraca u partizan Izvor: Christian Petersen / Getty images / Profimedia/MN Press

Bogdan Bogdanović nije našao svoje mjesto u sastavu Los Anđeles Klipersa i skoro da uopšte ne igra ove sezone, a to je navelo navijače Partizana da konstantno pričaju o eventualnom povratku u Beograd. Sada je te nade podgrijao Danilo Galinari.

Iskusni 37-godišnji košarkaš završio je karijeru prošle sezone, a sa Bogdanovićem je bio saigrač u Atlanti od 2020. do 2022. godine. I siguran je da će se kapiten Srbije vratiti među crno-bijele!

"Bogdan se definitivno vraća u Partizan", rekao je u emisiji "6,75", a kada su mu voditelji rekli da će ova izjava sigurno da završi u medijima samo je dodao: "Bogi se vraća."

Nema povratka za Galinarija

Izvor: Profimedia

"Previše je kasno za mene", rekao je kada su mu voditelji napomenuli da bi mogao da se vrati u Evroligu sa 37 godina. Galinari je poslije sjajne karijere u Italiji otišao u NBA i bio je 6. pik 2008. godine. Igrao je za Njujork, Denver, Kliperse, Oklahomu, Atlantu, Vašington, Detroit i Milvoki, a karijeru je završio u Portoriku.

Šta je sa Bogdanom?

Kapiten Srbije prvi put u karijeri nema minute i vrlo vjerovatno će se oprostiti od Klipersa na kraju sezone. Nakon devet godina u NBA biće najvjerovatnije slobodan agent, a vidjećemo da li će juriti desetu godinu ugovora i NBA penziju ili je vrijeme za povratak u Evropu. Možda baš u njegov Partizan.

(MONDO)

