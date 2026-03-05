Dva puta osvojio Eurobasket sa Srbijom, sad se povukao: "Uvijek sam bio tu, samo zbog jednog poraza mi je žao"

Danilo Anđušić poslije dva evropska zlata u mlađim kategorijama i nastupa na Eurobasketu 2013. za seniore završava trofejnu reprezentativnu karijeru.

Izvor: MN PRESS

Gotovo je, Danilo Anđušić je završio reprezentativnu karijeru. Iskusni bek šuter je odluku da stavi tačku na reprezentativnu karijeru objavio putem svog instagram naloga. Posljednji put bio je dio nacionalnog tima u FIBA kvalifikaciijama kada je srpski tim igrao mečeve sa Bosnom i Hercegovinom.

"Vrijeme je da zatvorim jedno od najljepših i najvažnijih poglavlja u svojoj karijeri. Kao dječak sam maštao da obučem dres svoje zemlje. Imao sam privilegiju da taj san živim! Sve mlađe kategorije, do seniorskog tima od 2012. godine pa sve do danas. Uvijek sam bio tu, svaki put kada je trebalo. Imao sam čast da predstavljam Srbiju na Evropskom prvenstvu 2013. godine i kroz mnoge kvalifikacione prozore, noseći dres sa ponosom i dajući sve od sebe.

Jedina žal a i vjerovatno najteži poraz u mojoj karijeri je što nismo uspjeli da odemo u Tokio na Olimpijske igre, a bilo je tako blizu. Taj osjećaj će zauvijek ostati dio mene…

Osjećam ponos i zahvalnost. Nositi dres reprezentacije, biti vođen od strane nasih najboljih trenera i dijeliti svlačionicu sa našim najboljim igračima bila je ogromna čast i privilegija! Srećan sam što ću jednog dana svojoj djeci sa ponosom pokazivati te trenutke i pokušati da im prenesem makar dio ljubavi i poštovanja koje treba da imaju prema svojoj zemlji", napisao je Danilo Anđušić.

Dva zlata i ti Španci...

Iako Beograđanin zajedno sa bratom Lukom počeo je karijeru u Hemofarmu, a zatim je poslije Mege otišao u Partizan. Vraćao se nekoliko puta među crno-bijele, a u inostranstvu je igrao za Virtus, Anvil, Parmu, Uniks, Monako i Dubai. Ima trofeje u Srbiji, BIH i ABA ligi, a bio je najbolji strijelac francuske lige 2021. godine. Ove sezone je dres Dubaija zamijenio za dres Arisa u Solunu.

Ima dva osvojena zlata sa selekcijom Srbije u mlađim kategorijama. Prvo je 2007. bio U16 prvak Evrope u Grčkoj u timu sa Nemanjom Jaramazom. Banetom Đekićem, Dejanom Muslijem i Nikolom Rondovićem. Zatim je 2009. godine u Francuskoj bio U18 prvak Evrope, a u tom timu su bili Nemanja Bešović, Aleksandar Ponjavić i kao selektor Vlada Jovanović.

Uvijek je bio blizu 12 u seniorskom timu, a 2013. je upao na spisak tima koji je protutnjao grupom E, a onda je ubjedljivo poražen od Španije u ćetvrfinalu i završio je kao sedmi.

(MONDO)

