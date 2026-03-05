logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dva puta osvojio Eurobasket sa Srbijom, sad se povukao: "Uvijek sam bio tu, samo zbog jednog poraza mi je žao"

Dva puta osvojio Eurobasket sa Srbijom, sad se povukao: "Uvijek sam bio tu, samo zbog jednog poraza mi je žao"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Danilo Anđušić poslije dva evropska zlata u mlađim kategorijama i nastupa na Eurobasketu 2013. za seniore završava trofejnu reprezentativnu karijeru.

Danilo Anđušić završio reprezentativnu karijeru Izvor: MN PRESS

Gotovo je, Danilo Anđušić je završio reprezentativnu karijeru. Iskusni bek šuter je odluku da stavi tačku na reprezentativnu karijeru objavio putem svog instagram naloga. Posljednji put bio je dio nacionalnog tima u FIBA kvalifikaciijama kada je srpski tim igrao mečeve sa Bosnom i Hercegovinom. 

"Vrijeme je da zatvorim jedno od najljepših i najvažnijih poglavlja u svojoj karijeriKao dječak sam maštao da obučem dres svoje zemlje. Imao sam privilegiju da taj san živim! Sve mlađe kategorije, do seniorskog tima od 2012. godine pa sve do danas. Uvijek sam bio tu, svaki put kada je trebalo. Imao sam čast da predstavljam Srbiju na Evropskom prvenstvu 2013. godine i kroz mnoge kvalifikacione prozore, noseći dres sa ponosom i dajući sve od sebe.

Jedina žal a i vjerovatno najteži poraz u mojoj karijeri je što nismo uspjeli da odemo u Tokio na Olimpijske igre, a bilo je tako blizu. Taj osjećaj će zauvijek ostati dio mene…

Osjećam ponos i zahvalnost. Nositi dres reprezentacije, biti vođen od strane nasih najboljih trenera i dijeliti svlačionicu sa našim najboljim igračima bila je ogromna čast i privilegija! Srećan sam što ću jednog dana svojoj djeci sa ponosom pokazivati te trenutke i pokušati da im prenesem makar dio ljubavi i poštovanja koje treba da imaju prema svojoj zemlji", napisao je Danilo Anđušić. 

Dva zlata i ti Španci...

Iako Beograđanin zajedno sa bratom Lukom počeo je karijeru u Hemofarmu, a zatim je poslije Mege otišao u Partizan. Vraćao se nekoliko puta među crno-bijele, a u inostranstvu je igrao za Virtus, Anvil, Parmu, Uniks, Monako i Dubai. Ima trofeje u Srbiji, BIH i ABA ligi, a bio je najbolji strijelac francuske lige 2021. godine. Ove sezone je dres Dubaija zamijenio za dres Arisa u Solunu.

Ima dva osvojena zlata sa selekcijom Srbije u mlađim kategorijama. Prvo je 2007. bio U16 prvak Evrope u Grčkoj u timu sa Nemanjom Jaramazom. Banetom Đekićem, Dejanom Muslijem i Nikolom Rondovićem. Zatim je 2009. godine u Francuskoj bio U18 prvak Evrope, a u tom timu su bili Nemanja Bešović, Aleksandar Ponjavić i kao selektor Vlada Jovanović.

Uvijek je bio blizu 12 u seniorskom timu, a 2013. je upao na spisak tima koji je protutnjao grupom E, a onda je ubjedljivo poražen od Španije u ćetvrfinalu i završio je kao sedmi.

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

04:04
Danilo Anđušić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Možda će vas zanimati

Tagovi

Danilo Anđušić Srbija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC