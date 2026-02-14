logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizanovo mučenje u Humskoj pred derbi: Pobjeda uz probleme i povike protiv Nenada Stojakovića

Partizanovo mučenje u Humskoj pred derbi: Pobjeda uz probleme i povike protiv Nenada Stojakovića

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Partizan pobijedio Spartak iz Subotice 2:1, strepio do posljednjih trenutaka protiv pretposljednjeg na tabeli.

Partizan Spartak 2:1 Izvor: MN PRESS

Golovima Vanje Dragojevića i Andreja Kostića crno-bijeli su pobijedili i bar na nekoliko sati se vratili na prvo mjesto tabele, sa dva boda više i odigranom utakmicom više u odnosu na Zvezdu. Ipak, bilo je to na momente veoma loše izdanje ekipe Nenada Stojakovića, kome su navijači ponovo u nekoliko navrata skandirali da ode iz kluba.

Spartak je u prvom dijelu meča propustio dve velike prilike nepreciznim udarcima Stefana Tomovića, a u drugom dijelu je iskoristio šansu da smanji golom Alekse Trajkovića u 77. minutu. Imali su crno-bijeli i mnogo sreće da Nikola Kuveljić ne iskoristi udarac glavom za 2:2 u 90+2' minutu iako je ostao potpuno sam u petercu. I to ne samo u toj situaciji, jer su Subotičani imali u završnici i inicijativu, a kroz drugi dio meča i još nekoliko prilika.

Nije to bio nastup crno-bijelih koji će uliti vjeru navijačima pred 178. vječiti derbi" sljedeće nedjelje na stadionu "Rajko Mitić".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan FK Spartak Subotica fudbal Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC