Prije godinu dana igrao u Spartaku, sada je uhapšen: Holanđanin iza rešetaka zbog prodaje droge

Bivši fudbaler Spartaka Najdžel Roberta uhapšen je zbog prodavanja droge u Belgiji.

Spartak iz Subotice je prije godinu dana, tokom zimskog prelaznog roka, angažovao holandskog napadača Najdžela Robertu (27) kako bi pojačao napad. Godinu dana kasnije isti ovaj igrač uhapšen je, a kako se navodi razlog je ulična prodaja droge.

Roberta nije opravdao očekivanja u Subotici, na 13 mečeva postigao je četiri gola i ubrzo je nestao sa fudbalske scene. Kada su Spartakovi igrači i stručni štab ljetos počeli pripreme za novu sezonu, Roberta je obavijestio klub da se neće pridružiti ekipi jer je odlučio da okonča karijeru. Ubrzo se ispostavilo da je zaista završio sa profesionalnim fudbalom i posvetio se novom životnom putu.

Međutim, njegov novi put nije bio u skladu sa zakonima. Belgijska policija saopštila je da je 27-godišnji bivši fudbaler uhapšen zbog ulične prodaje droge u Antverpenu. Prema izvještajima, Roberta je prodao kokain taksisti, a kod njega je prilikom hapšenja pronađeno 23 grama droge i 150 evra u kešu. Kasnije, tokom pretresa njegove kuće, policija je pronašla još 5.000 evra.

Nakon hapšenja, Roberta je pušten uz kauciju i sada se brani sa slobode, ali slučaj se nastavlja i očekuje ga suđenje pred sudijom.