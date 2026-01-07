Nekadašnji napadač Partizana Filip Holender vratio se u srpski fudbal i potpisao za Spartak iz Subotice.

Izvor: MN PRESS

Ekipa Spartaka iz Subotice pojačana će krenuti u borbu za opstanak u elitnom rangu srpskgo fudbala. Odmah na početku priprema tima sa sjevera Srbije u klubu ima novih lica, a zvučno pojačanje trebalo bi da bude nekadašnji igrač Partizana i reprezentativac Mađarske Filip Holender (31).

Ofanzivac koji može da igra kao ofanzivni vezni, na obje krilne pozicije ili kao centralni napadač trebalo bi da riješi probleme koje je Spartak imao u napadu tokom jesenjeg dijela prvenstva. Holender je potpisao ugovor na godinu i po dana, a i njemu je kao i Spartaku glavni cilj za proljećni dio sezone opstanak u Superligi Srbije koju već dobro poznaje.

Vidi opis Zaboravljeni fudbaler Partizana u Superligi: Izabrao Mađarsku umjesto Srbije, a 6 mjeseci bio bez tima

Filip Holender je rođen u Kragujevcu i ponikao je u mlađim kategorijama Radničkog, ali je najveći dio karijere proveo u Mađarskoj. Godinama je nosio dres Honveda, zatim igrano za Lugano u Švajcarskoj, pa za Partizan u čijem dresu je nastupio 69 puta i onda ponovo u mađarskom fudbalu - za Vašaš i Videoton. Od ljeta 2025. godine nije imao tim, a svojevremeno je bio čak i seniorski reprezentativac Mađarske za koju je odigrao 16 mečeva i postigao jedan gol.

Pored Holendera, Spartak iz Subotice angažovao je i brazilskog napadača Ezekijela koji će prvi put igrati u evropskom fudbalu. Ezekijel Santos da Silva (27) je ponikao u slavnom Botafogu, igrao je još za Sport Resife i Kruzeiro, a prije šest godina Hirošima ga je platila 1,1 milion evra. Nakon više od pet godina u Japanu, 115 utakmica, 10 golova i 12 asistencija vratio se u Brazil i potpisao za lokalni Atletik, a sada će biti veliko pojačanje Spartaka.

Nakon 20 odigranih mečeva ekipa Spartaka iz Subotice ima samo 15 osvojenih bodova i zauzima pretposljednje mjesto na tabeli. Posljednjeplasirani Napredak iz Kruševca nalazi se na tri boda iza tima iz Subotice, a obje ekipe čeka grčevita borba za opstanak do kraja sezone u kojoj čak četiri tima ispadaju iz elite.