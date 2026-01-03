logo
Partizan našao zamjenu za jednog od najtalentovanijih: U Humsku stiže mladi štoper iz Superlige

Partizan našao zamjenu za jednog od najtalentovanijih: U Humsku stiže mladi štoper iz Superlige

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Fudbaler Novog Pazara Ahmed Hadžimujović mogao bi uskoro da postane igrač Partizana

Ahmed Hadžimujović Izvor: © MN press, all rights reserved

Partizan u timu ima mnogo igrača koji privlače pažnju javnosti. Nikola Simić mogao bi da napusti Partizan, pa je uprava brzo reagovala i u slučaju da se to dogodi stići će njegova zamjena, a riječ je o Ahmedu Hadžimujoviću.

Fudbalski klub Partizan je u središtu dešavanja, što zbog zimskog prelaznog roka, što zbog dešavanja u upravi kluba. Bilo kako bilo, Partizanove bebe su napravile "bum" u Superligi dok je na čelu tim bio Srđan Blagojević, a dobre partija nastavile su i kasnije, pa prvo mjesto na polusezoni nije bilo iznenađenje. Zbog toga su mladi igrači Partizana vrlo traženi, pa je moguće da će klub iz Humske morati uskoro da pronađe zamjenu tek stasalim fudbalerima.

U slučaju sa Simić napusti klub, biće neophodna zamjena. Kako saznaje Maxbet u Humsku će stići Hadžimujović (18), talentovani štoper Novog Pazara. Riječ je o omladinskom reprezentativcu Srbije koji je ove sezone odigrao 19 mečeva u Superligi, za ekipu koja je četvrta u ovom takmičenju.

Saradnja je vjerovatnija s obzirom na to da dva kluba imaju dobre odnose, a Partizan je na pozajmicu u Novi Pazar poslao već Mihajla Petkovića i Zorana Alilovića. Takođe, crno-bijeli generalno tragaju za mladim igračima u proteklom periodu, koji su se pokazali kao veliki borci na terenu.

FK Partizan FK Novi Pazar transferi Superliga Srbije

