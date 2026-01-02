"Danas podnosim ostavku ako se to desi": Rasim Ljajić otkrio šta se dešava u Partizanu

Čelnik Partizana Rasim Ljajić iznio je očekivanja za 2026. godinu.

Prvi čovjek Partizana Rasim Ljajić ponovo je govorio o lošoj situaciji u Humskoj. Crno-bijeli moraju da sakupe 1,6 miliona evra do sredine januara kako bi im FIFA skinula zabranu registracije igrača. Iako ima boljitka od dolaska nove uprave, teži se potpunoj stabilizaciji kluba koji bi trebalo da živi od prodaje igrača.

Prema riječima čelnika Partizana aktuelni igrački kadar vrijedi 44 miliona evra, a sve se planira od jednog do drugog UEFA monitoringa. Razloga za optimizam, kaže, ima.

"Prvi je mladi tim koji je budućnost ovog kluba, drugo je ta, nazovimo je jesenja titula, mada znamo da to nije trofej, ali jeste nešto što vam daje podstrek za dalji rad, samo što ja i dalje ne mogu da prebolim poraz od IMT-a u posljednjem kolu jesenje polusezone, jer bi prednost od četiri boda bila, ipak, nešto opipljivije. I na kraju, kao treći razlog, to što smo vratili interesovanje sportske javnosti i navijača za Partizan. To je ključ svega."

"Iskreno se nadam da će sve biti u redu i intenzivno radimo na tome. To je, da budem iskren, golo mučenje, a često i ponižavanje. Molite za pare, potpisujete reprograme, ali to je tako i sa tim moramo da živimo. Nadam se da će se to brzo riješiti i da ćemo uskoro živjeti od prodaje igrača, jer jedino to garantuje samoodrživost", rekao je Ljajić za "Arena sport".

Postoji li šansa da u UO budu uključeni ljudi koji će donijeti novac? "Mislim da u ovom trenutku to nije realno. Evo, javno kažem, ako neko ima tim koji je spreman da donese novac u Partizan ja se danas povlačim sa mjesta predsjednika i sutra zakazujem izbornu skupštinu. Svi znamo da je Partizan u velikom dugu, kad smo došli bio je 60 miliona, sada je manji i, recite mi, ko će u takvoj situaciji da vam pomogne. Dugujete toliko novca i onda neko kaže 'a šta ti znači mojih 50 ili 100 hiljada'. Ili, 'vi dugujete za to i to, mi ako damo to ne ostaje u klubu, nego ste vi kao protočni bojler i novac ide dalje.' To su problemi sa kojima se suočavamo."

Upitan je da bira između titule i stabilizacije kluba. "A, da pitam ja vas nešto. Koga zanima finansijska situacija u klubu osim nas koji radimo u njemu? Mislite da igramo Ligu šampiona da bi neko pričao o nekom dugu od 40, 60 ili 100 miliona evra. To tako ne ide. Navijači i javnost traže rezultat i to je jedino normalno. Kada smo dolazili u klub pričali smo sa mnogima i dobijali podršku u smislu 'dobro, dvije-tri godine da se sredite.' Koje dvije-tri godine? Pa, u Partizanu ne možeš da čekaš dva ili tri mjeseca, a ne godine. Sportski rezultati su ono što je važno i to uvijek mora da bude prioritet, a mi u klubu se bavimo finansijama."

Cilj u 2026. godini je osvajanje titule šampiona i plasman u Evropu. "To su ciljevi, ali mi smo i ove godine morali da igramo Evropu, pa nismo i ne možemo da se ubijemo. To je nešto što smo postavili ispred nas i daćemo sve od sebe da to ostvarimo. Čeka nas proljećni dio sezone, prvi smo na tabeli i sasvim je normalno da budemo optimisti", završio je Ljajić.