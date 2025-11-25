FSS podnio prijavu protiv srpskog kluba: Evo zašto prijeti kazna timu iz Superlige

Fudbalski savez Srbije se godinama bori protiv saopštenja, a Spartak iz Subotice to nije poštovao.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Spartak iz Subotice u 16. kolu Superlige remizirao je protiv OFK Beograda (2:2), a nakon tog susreta imao je burno saopštenje za čelne ljude srpskog fudbala. Nakon što su u 88. minutu dobili crveni karton, a tri minuta kasnije i gol sa bijele tačke za izjednačenje i podjelu bodova, Subotičani su odlučili da se oglase. I za to će biti kažnjeni!

Na sajtu Fudbalskog saveza Srbije našlo se saopštenje koje ukazuje na povredu Disciplinskog pravilnika, a odluka o eventualnim sankcijama biće donesena u redovnoj proceduri. Da li će Subotičani reagovati i na ovakav nastup FSS, ostaje da se vidi.

"Disciplinski inspektor FSS podnio je prijavu protiv FK Spartak ŽK iz Subotice i odgovornih lica u klubu zbog saopštenja koje je putem sredstava javnog informisanja upućeno Sudijskoj komisiji. Navedeno saopštenje predstavlja povredu člana 87 Disciplinskog pravilnika FSS, budući da je klub javno komentarisao suđenje na više odigranih utakmica u kojima je bio neposredni učesnik, što je pravilnikom izričito zabranjeno.

Nadležni organi Saveza su u prethodnom periodu dosljedno reagovali na pojave ovakvih klupskih istupa, koje smo gotovo u potpunosti iskorenili. Fudbalski savez Srbije ostaje odlučan da zaštiti kredibilitet svojih institucija, kao i integritet sudijske organizacije, te da spriječi javno vrijeđanje i dezavuisanje sudija i funkcionera.

Predmet je upućen u redovnu proceduru Disciplinskoj komisiji FSS, koja će postupiti u skladu sa odredbama Disciplinskog pravilnika i donijeti odluku o eventualnim sankcijama", navodi se u saopštenju.

Nakon 16 odigranih kola u novoj sezoni Superlige, ekipa Spartaka iz Subotice ima samo 14 osvojenih bodova i nalazi se na pretposljednjem mjestu na tabeli. Ipak, koji su ispred Subotičana nisu odmakli daleko - Radnički Niš ima dva boda, a TSC tri boda više.