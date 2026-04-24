Tanjga digao glas: "Ako neko nema za teren, ne treba ni da igra Superligu"

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga javno upitao zašto više timova u Superligi igra na vještačkoj podlozi. Među njima je i Železničar, tim koji u nedelju gostuje Voši na Karađorđu.

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga oglasio se pred važan meč svog tima protiv Železničara iz Pančeva (nedjelja, 20 časova) - rivala iz drugog plana u borbi za visok plasman i "izlazak" u Evropu. Iskusni trener podsjetio je na poraz svog tima u Pančevu u prethodnom međusobnom duelu (2:0) i pripisao ga i problemu Voše da se navikne na vještačku podlogu.

Prema njegovom mišljenju, previše je ekipa u Superligi koji igraju na takvom terenu, a Železničar je jedan od njih.

"Normalno je da budemo više motivisani i da želimo da pobijedimo nekog od koga smo izgubili, ali ne volim nikada da prijetim pred meč. Hoćemo da dobijemo zbog tabele, zbog očekivanja u preostalim utakmicama. Ne treba biti ni previše motivacije, jer se nekada u tom slučaju 'izgori'. Mislim da imamo kvalitet i da imamo razloga da vjerujemo u pobjedu. Nama nije samo problem u želji, nama je problem vještački teren i ti uslovi su uvijek problem za nas. Mi smo uglavnom kiksali na vejštačkim terenima i to je veliki problem našeg fudbala. Ne razumijem zbog čega ima toliko vještačkih terena. Ako neko nema sredstva da uloži u terene, onda ni ne treba da budu u Superligi. Nisu isti uslovi, nekad su oni u prednosti. Surdulica, Lučani, Pančevo, sada dolaze još neki timovi koji će igrati na vještačkim terenima. Ja ne znam da u našem komšiluku da prvoligaši imaju toliko vještačkih terena, a ti uslovi su potpuno drugačiji. Lopta je brža, drugačije skače, da li je dole pijesak, pluta, vjerujte da sve to nije zanemarljivo", rekao je Tanjga.

Poslije poraza od Zvezde (1:4) i remija protiv Partizana (0:0), Vojvodina ulazi u važnu utakmicu umorna, ali svjesna njenog značaja, kao i činjenice da je Železničar i u prvoj utakmici sezone protiv Voše ostao neporažen na Karađorđu.

Povrh toga, Partizan je trenutno drugoplasirani sa dva boda više od Voše, a ulog je ne samo status vicešampiona, već i plasman u kvalifikacije za Ligu Evrope. Železničar je četvrti sa 11 bodova manje od Voše na pet kola do kraja.

"Imali smo dva derbija u četiri dana, tako da smo malo i fizički i psihički ispražnjeni, ali je isto tako činjenica da smo ostali u trci za drugo mjesto. Nismo bili miljenici sreće protiv Partizana, ja sam igračima čestitao na pravoj takmičarskoj utakmici, jer mislim da smo bili bolji za taj jedan gol, ali ga nismo dali. Nemam šta da zamjerim igračima, dali su sve od sebe. Sada Partizan ide Zvezdi, dok mi čekamo Železničar, koji je pokazao da ima odličan tim koji treba poštujemo. Mi smo izgubili u Pančevu rezultatom 2:0 i spremamo se za tu utakmicu, kao i za svaku. Nama je svaka bitna i kad god smo bili barem malo opušteno, gubili smo, baš kao što je bilo tada u Pančevu. Imali smo tada 13 bodova više, ušli lagano i na kraju izgubili. Mislim da sada neće biti tog opuštanja, jer do posljednjeg kola želimo da se borimo za drugo mesto, koje nam donosi kvalifikacije Lige Evrope", rekao je Tanjga.







