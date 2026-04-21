Srđan Blagojević: "Vojvodina ima najveći budžet uz Crvenu zvezdu"

Trener FK Partizan Srđan Blagojević pred meč sa Vojvodinom u 32. kolu Superlige.

FK Partizan vratio se na drugo mjesto na tabeli Superlige pošto je tokom vikenda pobijedio Železničar iz Pančeva (2:1), dok je Vojvodina izgubila od Crvene zvezde (3:1). Međutim, da bi Partizan zadržao to mjesto, potreban mu je odmah i dobar rezultat u Novom Sadu gdje je prije samo mjesec i po dana doživio debakl protiv Vojvodine (3:0).

Ubrzo posle toga odlučeno je da Damir Čakar bude smijenjen i na mjesto trenera vraćen je Srđan Blagojević koji je spreman da ispravi sve ono što nije valjalo tada na "Karađorđu".

"Započeli smo najtežu nedjelju u ovom dijelu prvenstva, možda i u cijelom prvenstvu. Sastajemo se sa tri najbolje plasirane ekipe uz nas. Prvu utakmicu smo prošli uspješno, na našu sreću, protiv jako dobre ekipe Železničara i sada nam slijede još dva teža meča. Mi isključivo razmišljamo o sutrašnjoj utakmici koja će biti jako teška, igramo u gostima u Novom Sadu, veliki je ulog. Prije samo mjesec i po dana smo igrali na istom mjestu, završeno je 3:0 i to je vrlo neprijatno iskustvo za cijelu ekipu i navijače. To možda ne oslikava sve, pala su dva penala u zaustavnom vremenu, ja tada nisam bio u Partizanu, ali sam gledao utakmicu, tako da su veliki motivi pred obje ekipe", rekao je Blagojević.

Istakao je da je svjestan koliko je ta utakmica značila fudbalerima Vojvodine na koje se gleda kao na iznenađenje prvenstva, dok Blagojević dodaje da "stara dama" ima veći budžet od Partizana.

"Vojvodina poslije te utakmice je dobila na samopouzdanju i ambiciji, tako da poslije te utakmice apsolutno i sportska javnost, ponosno unutar kluba, smatraju da im drugo mjesto pripada. Možda i s pravom zbog širine rostera koji imaju. Vojvodina pored Zvezde ima najveći budžet u ligi pored Zvezde što može da utiče na dešavanja u prvenstvu", rekao je Blagojević i dodao:

"To sve mora da bude potvrđeno na terenu. Probaćemo da odbranimo svoju ambiciju, svoje želje i motive da zadovoljimo. To je uvijek visoko, jasno je da nas čeka teška utakmica i mi je spremni dočekujemo".

Što se tiče kadrovske situacije, Blagojević je istakao da se vraća Demba Sek, dok u timu neće biti Nikole Simića (primicač) i Stefana Petrovića.

"Svjesni smo težine protivnika, samopouzdanja, ambicija, a na nama je da pokažemo da imamo tu snagu koja je potrebna za borbu za visok plasman. Da se potrudimo da nikome neće biti lako s nama, da smo spremni da se upustimo u ravnopravnu borbu", rekao je Blagojević i zaključio:

"Vojvodina ima veliki individualni kvalitet igrača, širok roster, jako dobra ofanzivna tranzicija, naravno na ovoj utakmici vjerujem i njihovi navijači, glad koju imaju u ovom trenutku. To ih krasi i u tome mogu biti najopasniji".

Podsjetimo, meč između Vojvodine i Partizana igra se u srijedu od 17 časova na "Karađorđu".

