Stefan Mitrović o mladima u Humskoj: "Partizan ide pravim putem, ovo je tek početak"

Fudbaler Partizana i bivši reprezentativac Srbije Stefan Mitrović bio je gost "Partizanovog intervjua". U razgovoru za klupski kanal govorio je pretežno o mladim igračima, posebno o "biserima" koji rastu u Teleoptiku.

"Pogledajte samo prethodnih generacija, koliko igrača je došlo u reprezentaciju iz Partizana. Najbolji igrači nacionalnog tima sada su igrači koji su ponikli u Partizanu. Nadam se da će škola crno-bijelih da se vrati na stare staze slave jer je to nešto što je uvek bilo prepoznatljivo. Ne samo kod nas, već i u Evropi, Partizan je godinama fabrika talenata", istakao je Mitrović pa u dahu nastavio:

"Drago mi je što je Partizan dao šansu djeci iz svoje škole, taj trend treba da se nastavi. Srpska liga treba da bude razvojna, gdje ćemo da brusimo mlade talente za naredne generacije u reprezentaciji.Partizan je na pravom putu i pitanje je momenta kada će ponovo postati jedna od najboljih škola na svijetu", rekao je fudbaler Partizana.

Stefan Mitrović je zlatnim slovima pisao istoriju reprezentacije Srbije, kako igrama na terenu, tako i onim pravim, iskrenim patriotizmom koji sada pokušava da prenese na mlade igrače crno-bijelih. Ostaće upamćen po skidanju zastave "velike Albanije", ali i spasenom golu protiv Portugala koji je obezbijedio plasman na Svjetsko prvenstvo.

"Uvijek sam volio djelima da pokazujem svoju ljubav i odnos prema grbu. Priča je jedno, mnogi se busaju u grudi da su veliki, ali pokaži to na terenu i na djelima. To je ono čime sam se ja vodio, uvijek sam izlazio na teren da dam sve od sebe i da mogu poslije da se pogledam u ogledalo. To me je vodilo kroz karijeru."

Reprezentacije Srbije sad ima novog selektora, "svježu" krv u redovima Orlova, a promjene u nacionalnom timu Stefan Mitrović je mogao samo da pozdravi.

"Izvanredno je što je Veljko Paunović novi selektor. On je čovjek koji se svakodnevno bavi detaljima koji mogu da dovedu reprezentaciju do uspjeha. Okupio je strašan stručni štab oko sebe. Sve će uraditi da dođemo do uspjeha i da uvijek budemo na završnim takmičenjima gdje nam je i mjesto. Atmosfera se okreće u pozitivu, vrijeme je da napokon povratimo kult koji smo izgubili."

Za kraj, imao je i reči ohrabrenja za sve navijače crno-bijelih:

"Mnogo je važan balans mladosti i iskustva, mislim da je Partizan uradio velike stvari u prethodne dvije godine. Djeca Partizana su dovela klub u stabilnu poziciju, klub će funkcionisati sve bolje i bolje i očekujem da će u narednim sezonama konačno doći do uspjeha koji navijači Partizana toliko očekuju", zaključio je Stefan Mitrović.

