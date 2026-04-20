  Izdanje:
© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Adem Ljajić ponovo u Partizanu?

Dragan Šutvić
Bivši fudbaler Partizana Adem Ljajić mogao bi da se vrati u Partizan.

Partizan se, uprkos brojnim problemima u klubu, upravi, na terenu i van njega, priprema za narednu sezonu. Crno-bijeli prodaju igrače, ali i razmišljaju o povratku onih koji su obilježili neke od perioda Parnog valjka. Tako je jedna od ideja povratak Adema Ljajića u Humsku. I tu nije kraj, pošto bi uz fudbalera Sarajeva u Partizan mogao da stigne i Stevan Jovetić.

Partizan je "preživio" UEFA monitoring za mart, pa je u Humskoj fokus sada na završnici prvenstva i pokušaju da se izbori drugo mjesto. U toj borbi crno-bijeli će imati direktan duel sa Vojvodinom, počev od narednog meča u Novom Sadu, gdje tim Srđana Blagojevića brani prednost od dva boda. Paralelno sa borbom na terenu, u klubu se radi i na formiranju tima za narednu sezonu. Čini se da će mladi igrači biti deo nekih drugih klubova, a u Valjak se vratiti iskusna djeca Partizana.

Kako piše "B92" Adem Ljajić je blizu povratka u Humsku. Sličan scenario dogodio se i minule sezone, ali je obukao dres Novog Pazara, a onda i Sarajeva. Njegov boravak u BiH nije donio očekivani učinak, na 28 utakmica postigao je pet golova i isto toliko asistencija, te se povratak u Partizan nazire mnogo lakše nego što se očekivalo.

Opcije su mu povratak u Srbiju, a u igri su Partizan i Novi Pazar, s tim da je trenutno bliži dolasku u Beograd.

Partizan kao "mamac" nudi i mogućnost da Ljajić zaigra zajedno sa Stevanom Jovetićem, još jednom željom kluba za narednu sezonu i svakako jednim od voljenijih među navijačima Parnog valjka. Iskusni crnogorski napadač, koji je tokom karijere igrao za Fiorentinu, Mančester siti, Inter, Sevilju, Monako, Hertu, Olimpijakos i Omoniju, mogao bi da bude veliko pojačanje, čak i u 37. godini.

Ugovor koji rođeni Podgoričani ima u Grčkoj ističe 31. maja, što otvara šansu da Partizan pokuša da pojača redove u Humskoj. Ove sezone u kiparskom klubu odigrao je 31 utakmicu, postigao devet golova i zabiljležio osam asistencija.

Jovetić je u Partizanu igrao od 2006. do 2008, dok je Ljajić crno-bijeli dres zadužio 2008. i nosio ga do 2010.

