"Dobićemo licencu za Evropu": Rasim Ljajić u obračunu sa "velikim partizanovcima"

Rasim Ljajić se oglasio povodom informacije da Partizan nije dobio licencu za učešće u UEFA takmičenjima naredne sezone i imao šta da kaže "velikim partizanovcima".

Fudbalski savez Srbije (FSS) nije odobrio licencu FK Partizan za učešće u UEFA takmičenjima naredne sezone, međutim kako tvrdi Rasim Ljajić - to će biti ispravljeno u drugostepenom postupku. Kako je Ljajić istakao, u pitanju je proceduralna greška i nije Partizan jedini klub sa tim problemom.

"Nema nikakve opasnosti da Partizan ne dobije licencu, iako sam svjestan da bi se mnogi tome obradovali. Razgovarao sam sa ljudima iz Saveza, radi se o čistoj formalnosti i našoj obavezi da dostavimo još jedan dokument. To važi i za neke druge klubove, ali se, po pravilu, apostrofira samo Partizan. Najvažnije je da smo izmirili sve dospjele finansijske obaveze za ovaj monitoring i ispunili najteže uslove", rekao je Ljajić za "Mozzart Sport" i objasnio u čemu je problem.

"Ovo o čemu se sada govori jeste proceduralna stvar, nastala kao posljedica različitog tumačenja propisa između naše pravne službe i Komisije Saveza. I drugi klubovi imaju slične situacije, ali je zanimljivo da se u javnosti izdvaja isključivo Partizan".

Prema riječima Rasima Ljajića, o Partizanu se u medijima piše "veoma negativno" i zato ističe da je Uprava kluba izgubila takozvani "medijski rat", dodajući da je klub postao laka meta, pa i svojih bivših igrača.

"Bivši igrači, koje su mnogi odavno zaboravili, dobijaju prostor u medijima gotovo isključivo kada treba da ospore i omalovaže Klub. Njihovo nezadovoljstvo ne proizilazi iz rezultata, igre ili realnog stanja u klubu, već iz činjenice da nisu trenutno dio njega. U sklopu finansijske konsolidacije, morali smo i da smanjujemo broj zaposlenih svuda tamo gdje je to bilo moguće. Sada mi je jasno zašto je prethodna Uprava imala čak 14 skauta. Kada sam pitao jednog člana te uprave čemu toliki broj, dobio sam odgovor: ‘To je 14 protivnika manje’. Mi nismo pristajali na takve aranžmane i sada plaćamo cijenu kroz svakodnevne izjave kako u klubu ‘ništa ne valja’, uz obavezno podsjećanje da je neko ‘Partizanu sve dao’. Kao da je Partizan dužnik svima njima".

Ljajić udario na "partizanovce"

O konkretnim imenima Rasim Ljajić nije htio, ali je između redova dao informacije:

"Jedan od tih ‘velikih partizanovaca’ juče je pozvao jednog od ključnih igrača Teleoptika i predložio mu sastanak sa Radničkim iz Obrenovca, jer su, navodno, oni zainteresovani da ga angažuju na kraju sezone. Samo po sebi, to ne bi bilo sporno da Teleoptik već u subotu ne igra upravo protiv Radničkog utakmicu koja može odlučiti o plasmanu u viši rang. Podsjećam, Teleoptik je lider i ima četiri boda prednosti u odnosu na taj isti Radnički. Vjerujem da ovdje ima prostora i za reakciju nadležnih organa. I da budem jasan, ne mislim da ovo ima veze sa Radničkim kao klubom, već sa pojedincima koji se najglasnije zaklinju u Partizan i koji se često proteklih dana oglašavaju u medijima. Logika je, nažalost, jednostavna: što gore za Partizan, to bolje za njih, jer im tako rastu šanse da se ponovo nađu na platnom spisku kluba. Naša greška je što smo birali liniju nezamjeranja i ćutanja, što na vrijeme nismo razotkrili ovakve namjere. Bavili smo se unutrašnjim problemima, finansijama, monitoringom, radili sve da klub stabilizujemo i podignemo na noge. Mi smo gledali sebe, dok su se drugi bavili nama", rekao je Ljajić.

