Partizan nije dobio licencu za Evropu

Partizan nije dobio UEFA licencu za narednu sezonu.

Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved

U Partizanu se glasno govori o novim pojačanjima, plasmanu u Evropu, velikim ambicijama i planovima, ali čini se da će euforija sačekati. Prema nezvaničnim informacijama Sport kluba, Partizan nije dobio UEFA licencu za narednu sezonu u prvom stepenu postupka.

Klub iz Humske odbijen je od strane nadležne komisije Fudbalskog saveza Srbije, koja je razmatrala dokumentaciju crno-bijelih. Kako se navodi, u predatoj papirologiji postoje određeni nedostaci. Preciznije - problemi su vezani za finansijsko poslovanje i nepoštovanje pojedinih rokova. Na osnovu tih nepravilnosti, komisija za licenciranje donijela je negativnu odluku.

Partizan ima samo jedno rešenje. "Partizanu ostaje mogućnost žalbe drugostepenom organu u postupku licenciranja. Odluka komisije za žalbe, pod uslovom da iz Humske stigne konkretan prigovor, mogla bi da se očekuje tek u maju", stoji u tekstu.

Partizanu ne cvjetaju ruže, jasno je po dešavanjima u Humskoj. Situacija među članovima Upravnog odbora već duže vrijeme je tema medija. Crno-bijeli su krajem marta uspjeli da pokriju dio finansijskih obaveza i dostave potrebnu dokumentaciju FSS-u. Transfer Andreja Kostića bio je "egzistencijalna nužnost", kako su iz kluba naveli.

Međutim, odlazak mladog Kostića bio je tek prilika Partizanu da zadrži glavu iznad površine. Crno-bijeli plivaju u moru problema, pa ostaje da sačekamo epilog situacije.

