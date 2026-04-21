Vojvodina gradi novi stadion: Objašnjeno zašto "Karađorđe" neće biti rekonstruisan

FK Vojvodina trebalo bi da dobije novi stadion u godinama koje dolaze.

Aktuelno rukovodstvo FK Vojvodina dobilo je podršku i sve do 2030. godine na čelu kluba biće Dragoljub Zbiljić. U planovima se nije spominjao stadion "Karađorđe" - njegova rekonstrukcija ili izgradnja sasvim novog objekta - međutim ubrzo je direktor Dušan Bajatović objasnio zašto je to tako.

"Gradska uprava je odradila odličan posao, bukvalno je ostao još jedan lokal, ako to riješimo, imamo sve papire i možemo da idemo u nešto što se zove građevinska dozvola. Projekte imamo, ne možete graditi na tuđem, nećemo da otimamo nikome ništa, mogli smo to i da drugačije riješimo, ali nećemo. Zašto nije u projektima za 2030. godinu? Ako Bog da sreće, taj stadion će se graditi i ranije, pa nije na novom spisku stadiona koji će se graditi, da biste to razumjeli", rekao je Bajatović.

Prema njegovim riječima to će biti sasvim novi stadion pošto bi rekonstrukcija "Karađorđa", stadiona koji je izgrađen još prije jednog vijeka, bio korak unazad.

"Sva zahvalnost gradu Novom Sadu, gradonačelniku Mićinu. To će biti reprezentativan stadion za evropske turiste. Trebaće malo vremena. Zovi ga kako hoćeš, ali to će biti novi stadion. Kako ćemo ga zvati... Donesena je odluka da bude novi stadion, ako bismo se vraćali na rekonstrukciju mi bismo se vraćali nazad. Donijeli smo odluku i mislim da imamo saglasnost Vlade Republike Srbije. Ostajemo pri tome da to bude novi stadion."

Prethodne kvalifikacije za Evropu Vojvodina nije mogla da igra na "Karađorđu" zbog sjevera.



"Kvalifikacije je vrlo realno da igramo u Novom Sadu, radimo na tome da se otvori sjeverna tribina, da se riješe svi nedostaci, ako se to riješi sigurno igramo u Novom Sadu. Ako uđemo u grupu, daj Bože, igraćemo možda u Loznici, to još ne znamo", dodao je Zbiljić.

"Mi ćemo sada stalno igrati Evropu, tako da je najvažnije da dođemo do novog stadiona, nadam se da ste to razumjeli", naglasio je Bajatović.

