Zbiljić ostaje na čelu Vojvodine do 2030. godine: "Vraćamo se u Evropu i dižemo klub na viši nivo"

Fudbalski klub Vojvodina dobio je predsjednika - Dragoljub Zbiljić biće na čelu kluba do 2030. godine.

Fudbalski klub Vojvodina obavijestio je javnost da će Dragoljub Zbiljić ostati predsednik "stare dame" u drugom predsjedničkom mandatu koji će trajati do 2030. godine.

Na današnjoj Izbornoj skupštini FK Vojvodina jednoglasnom odlukom Dragoljub Zbiljić je reizabran za predsjednika kluba. Takođe, za nove članove Upravnog odbora izabrani su - Miodrag Cvijić, Željko Đokanović i Dušan Pajović.

Novi/stari predsjednik izrazio je zahvalnost na ukazanom povjerenju i najavio velike ambicije Vojvodine.

"Mi smo danas potpuno stabilni, sa jasnom sportskom slikom, moramo da se vratimo u Evropu i da budemo stalno među prve tri ekipe na tabeli. Da ojačamo dodatno omladinsku školu, da i sa njom igramo u Evropi, da izbacimo još klinaca koji će igrati za prvi tim, poput Davidova i Pejovića za koje očekujemo da dobiju šansu. I želimo da nastavimo da radimo ste što smo do sada radili u sportskom sektoru, samo još brže", počeo je Zbiljić.

Zbiljić je najavio unapređenje infrastrukture u Fudbalskom centru Vujadin Boškov.

"Kao klub ulažemo u još dva terena, na kojim kompletno mijenjamo travu, uz novu teretanu. Uz to, FS Srbije radi obnovu jednog terena, tako da će i infrastruktura biti na još ozbiljnijem nivou. Da biste napravili dobrog igrača, bitan je prije svega jedan ambijent, zdrava atmosfera, Upravni odbor i ovom prilikom čestitam novim članovima. Finansijski okvir daje mirnoću i stabilnost da bi se okrenulo stručnom radu. Da bismo na tom polju bili bolji, moramo da imamo najbolje trenere u Omladinskoj školi i da sve bude na još višem nivou i to je nešto što takođe planiramo za naredni period."

Podvukao je i da je bilo veoma važno da se Izborna skupština održi sada kako bi novi UO mogao na vrijeme da počne sa radom pred jedno važno ljeto.

"Takođe, moram da kažem da smo Izbornu skupštinu odlučili da održimo sada kako bismo bili spremni za predstojeći ljetni prelazni rok i mislim da je ovo bio pravi trenutak. Moj cilj je da sada podignemo taj budžet sa 11,5 na 14 miliona evra. Ukoliko u tome dobijem podršku UO vjerujem da možemo da budemo konkurentni ovog ljeta, kako na tržištu tako i u evropskom takmičenjima. Plava zvijezda jače sija, jer smo pokazali kako se vodi klub , kako se ponašamo u porazima i u velikim pobedama, a bilo ih je ove sezone i imamo čime da se dičimo. Čestitke Miroslavu Tanjgi i stručnom štabu na radu, očekujemo još bolji rad i rezultate. Prošle sezone ispustili smo Evropu, ove ne prepuštamo ništa slučaju. Još jednom čestitke na pobjedama ove sezone, ali idemo do kraja", naglasio je Zbiljić.

Iako titula u Superligi nije blizu, neki od ciljeva su ostvareni.

"Mi smo probudili Novi Sad, a ja sam želio da održimo Izbornu skupštinu, jer nismo osvojili titulu. Ta najava titule bilo je jedno buđenje grada, sportske javnosti u Novom Sadu, buđenje želje za velikim rezultatima. Ako me pitate da li je titula realna, ne znam, mi imamo jedan klub u državi koji ima ogroman budžet i koji je teško stići. Da li ćemo ih stići za godinu, dvije ili tri, važno je da se vratimo u Evropu i da budemo stalno konkurentni. Za to nam je potreban i jak Partizan, jer Crvenoj zvezdi moraju da pariraju i Partizan i Vojvodina i da budu dovoljno jaki do posljednjeg kola. Ali, mislim da Zvezda još uvijek odskače i zato i mi pojačavamo naš rad na svim poljima, zato ulažemo u infrastrukturu, u mlađe kategorije, u nove trenere i mnogo toga ćemo da unaprijedimo u naredne četiri godine. Ne znam šta to u rezultatskom smislu može da znači, u fudbalu mogu da odluče jedna lopta i jedan sekund. Ko zna šta bi bilo da je Ranđelović umjesto prečke postigao gol, u kom pravcu bi utakmica otišla. Raduje nas što opet imamo priliku da se borimo za trofej u Kupu Srbije i vjerujem da bi on zadovoljio apetite svih nas zajedno", istakao je Zbiljić.

Za kraj, Zbiljić je najavio velika pojačanja u ljetnom prelaznom roku.

"Biće interesantnih imena, ukoliko direktor odobri taj budžet, ali biće jakih imena, zbog toga smo i na vrijeme htjeli da održimo Izbornu skupštinu, kako bismo odmah krenuli u realizaciju", zaključio je Zbiljić.

