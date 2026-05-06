Zvezdan Terzić stao na stranu Peđe Mijatovića: "Sad vam ni on ne valja? Dogovorite se sa sobom!"

Zvezdan Terzić podržao Predraga Mijatovića posle podele rukovodstva FK Partizan.

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić s punom pažnjom prati situaciju u redovima najvećeg rivala Partizana. Iako su crno-bijeli na pauzu otišli sa bodom prednosti, Terzić je već tada izjavio da "ne daje ni promil šanse da Zvezda ne bude prvak", a jedna od stvari koja je uticala da dođe do preokreta je i raskol u upravi.

Partizanova uprava se podijelila i uoči izborne Skupštine 1. juna, na jednoj strani je Predrag Mijatović, a na drugoj Rasim Ljajić, Danko Lazović, Milka Forcan i Vojin Lazarević.

"Floskula naslijeđena iz komunizma - 'Nema jake Zvezde, bez jakog Partizana' pokazala se kao netačna. Naravno. Ali, da budem pošten Zvezdi je potreban jači Partizan, neko da nam dahće za vratom. Drugo, potreban je navijačima, jer njih radi taj rivalitet. Posljednji derbi, bilo je 25.000 ljudi, a narod je zadovoljan Crvenom zvezdom, ne i Partizanom. I zato nije bilo više ljudi na stadionu, jer nema takmičarskog naboja i draži. Imam dosta prijatelja, umjerenih partizanovaca koji žale, ali su realni", rekao je Zvezdan Terzić za "Kurir".

"Partizan nema kvalitetne ljude, jer Srbija generalno brzo troši ljude. I oni ako potroše sada... Zamislite, prije tri godine, bila je misaona imenica da Peđa Mijatović dođe u Partizan. Nije imao on samo igrački karijeru", podsjetio je Terzić na raniji angažman aktuelnog potpredsjednika za sportska pitanja.

"Peđa Mijatović je tri godine bio direktor Real Madrida. I ako on ne zna, ko zna? Čovjek je dokazan, nije samo šutirao loptu, već upravljao velikim sistemom. I da ste nekome prije tri godine rekli, doći će Peđa Mijatović za direktora Partizana, rekli bi vam - nemoguća misija! I sad im ne valja ni on! Pa, ko im onda valja?! Dogovorite se sami sa sobom", zaključio je Terzić koji je u istom intervjuu "potkačio" Partizan i druge srpske klubove zbog ranog ispadanja u Evropi.

U kakvim su odnosima Zvezda i Partizan?

"Svjedoci smo koliko je država ulagala u Partizan. Čelnici Partizana su izašli u javnost sa konkretnim podacima. I mi se ne ljutimo. Ali, 2014. godine mi smo sami krenuli u ovaj put. Prvi put, država Srbija dala je Crvenoj zvezdi novac 2021. godine. U mojoj sedmoj godini bitisanja kao generalnog direktora, bilo je mnogo plasiranih laži i oko otpisa dugova Crvenoj zvezdi, a sve smo jasno objasnili i dokumentovali, da je sve plaćeno po zakonu, do posljednjeg dinara", rekao je Terzić i pomenuo predsjednika Srbije.

"To što je Aleksandar Vučić navijač Crvene zvezde i što je moj kum, i moj prijatelj, to nikad neće kod njega izazvati da na neki neodgovoran način pomogne klubu i zloupotrebi svoju funkciju. Niti mi to tražimo. Nit smo to tražili prije 12 godina. Ako mi nismo u stanju da sami rješavamo probleme Crvene zvezde, pomjerićemo se i pustiti neke druge ljude. Nećemo sigurno tražiti pomoć države".

