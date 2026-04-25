Vanja Milinković-Savić asistirao u Seriji A: Bacio loptu Brazilcu i gledao magiju na terenu

Asistent za gol Napolija bio je srpski golman Vanja Milinković-Savić, koji obožava da učestvuje u ofanzivnim akcijama tima.

Golman Napolija Vanja Milinković-Savić postigao je gol pre nekoliko nedjelja, u penal-seriji protiv Kaljarija u okviru Kupa Italije, a njegov napadački doprinos timu nastavio se i u prvenstvu. Na utakmici Serije A između Napolija i Kremonezea čuvar mreže je upisao prvu asistenciju u svojoj profesionalnoj karijeri.

Do sada je Vanja branio na preko 250 utakmica, od čega je više od 170 bilo u Seriji A, ali ga nismo vidjeli u ulozi asistenta. Milinković-Savić je prvo dodavanje za gol svojih saigrača upisao u 34. kolu aktuelne sezone, gdje je učestvovao u pobjedi tima iz Napulja i odlaganju šampionskog slavlja Intera.

Nije isključeno da u bliskoj budućnosti vidimo Vanju Milinković-Savića u ulozi strijelca na nekom zvaničnom meču Napolija, a da to ne bude kada na njega dođe red da šutira u penal-seriji. Srpski golman je prethodnih sezona pokušavao da postigne pogodak iz slobodnog udarca, a sigurno bi volio i da izvodi penale za svoj tim.

Golman reprezentacije Srbije Vanja Milinković-Savić asistirao je za četvrti gol Napolija, a njegovo dodavanje iskoristio je Alison Santos koji je pretrčao veći dio terena i zatim postavio i konačan rezultat meča. Pogledajte najbolje momente na meču Napolija i Kremonezea:

Pobeda Napolija nad Kremonezeom, uz asistenciju Vanje Milinković-Savića.

