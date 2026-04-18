Vanja Milinković Savić odbranio penal, ali Lacio nosi bodove s "Maradone" (VIDEO)

Golman Napolija i reprezentacije Srbije odbranio je jedanaesterac protiv Lacija, ali su gosti iz Rima osvojili bodove na "Dijegu Maradoni" i praktično servirali "skudeto" milanskom Interu.

Izvor: Davide Casentini/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Napoli se oprostio od titule prvaka Italije današnjim porazom od nebesko-plavih!

NAPOLI - LACIO 0:2 (0:1)

Mateo Kanćelijeri je već u šestom minutu pogodio mrežu Napolija a priliku da udvostruče prednost gosti iz Rima imali su u 30. minutu kada im je dosuđen penal.

Međutim, udarac sa bijele tačke Matea Zakanjija odlično je odbranio srpski golman Vanja Milinković Savić i sačuvao nadu da domaćin može do preokreta u drugom poluvremenu.

VANJA MILINKOVIĆ‑SAVIĆ SAVES MATTIA ZACCAGNI’S PENALTY!pic.twitter.com/BvcNfoJ6xK — Goals Xtra (@GoalsXtra)April 18, 2026

Ipak, hrvatski internacionalac Toma Bašić je u 57. minutu postigao i drugi gol za Lacio i osigurao 12. trijumf ekipi sa "Olimpika".

Ujedno je i praktično servirao Interu novu titulu šampiona Italije, 21. po redu, do koje mogu doći već narednog vikenda.

Ako Napoli ne pobijedi Kremoneze, a ako Inter stigne do tri boda u Torinu, ekipa Kristijana Kivua će i matematički osigurati šampionski pehar.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

(MONDO)