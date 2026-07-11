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Sergej vraća Vanju u Englesku: Dolazi da napravi čudo u Premijer ligi

Sergej vraća Vanju u Englesku: Dolazi da napravi čudo u Premijer ligi

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Vanja Milinković-Savić je na korak od prelaska u Hal Siti gdje ga želi trener Sergej Jakirović.

Vanja Milinković Savić na meti Hal sitija Izvor: EPA/Alessandro Di Marco

Golman reprezentacije Srbije Vanja Milinković-Savić mogao bi da se vrati u Englesku. Nakon što je u sezoni 2014/15 bio pod ugovorom sa Mančester junajtedom mogao bi više od decenije kasnije da zaista zaigra u Premijer ligi.

Stručnjak iz Bosne i Hercegovine Sergej Jakirović nakon što je napravio čudo i uveo Hal u Premijer ligu sada smatra da mu je srpski golman neophodan kako bi ga tu i sačuvao. Već je doveo iskusnog Džeka Batlenda iz Rendžersa, ali ga očigledno planira za drugog golmana.

Milinković-Savić je poslije Torina napravio transfer karijere i otišao u Napoli i nakon što je zaista jako dobro branio odjednom je sklonjen i novi trener Masimilijano Alegri je odlučio da ga proda.

Našao se na transfer listi, a to želi da iskoristi Hal i nada se da će mu spustiti cijenu. Iskusni 29-godišnji golman je prošle sezone primio 38 golova na 38 utakmica, čak 15 puta je ostavio mrežu netaknutom, a Napoli za njega traži 18.000.000 evra.

Tagovi

Vanja Milinković-Savić Hal Siti Sergej Jakirović

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