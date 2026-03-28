logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Francuska policija na nogama zbog bombe ispred američke banke: Spriječen teroristički napad u Parizu

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Spriječen teroristički napad u Parizu kod američke banke.

shutterstock_63401140.jpg Izvor: Shutterstock

Francuska policija danas je spriječila teroristički napad u Parizu ispred američke banke u 8. arondismanu, piše "Rojters". Uhapšen je muškarac zbog sumnje da je planirao da aktivira eksplozivnu napravu.

Incident se dogodio u toku noći petka na subotu po lokalnom vremenu ispred zgrade "Banke Amerika" koja se nalazi blizu Jelisejskih polja. Osumnjičeni muškarac je postavio napravu od pet litara tečnosti za koju se veruje da je goviro i sistem za paljenje.

Istragu vodi Tužilaštvo za borbu protiv terorizma. U istragu su uključeni francuska obavještajna služba i Generalni direktorat za unutrašnju bezbjednost.

Policija traga za još jednom osumnjičenom osobom. Istraga je u toku.

Pročitajte i ovo

Tagovi

Francuska terorizam Pariz

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

