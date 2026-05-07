Otvoreno inženjersko čudo u Finskoj: Najduži most za pješake, bicikliste i javni prevoz - bez automobilia (Foto)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
U Helsinkiju je krajem aprila otvoren Most Kruunuvuori, dug 1.191 metar, koji povezuje Kruunuvuorenrantu, ostrvo Korkeasaari i oblast Nihti.

Most u Finskoj samo za pješake, bicikliste i javni prevoz Izvor: Youtube/Pseudo-random clips/Printscreen

Most Kruunuvuori - najavljen prije deset godina kao najduži most u Finskoj i ujedno jedan od najdužih mostova na svijetu namijenjenih isključivo javnom prevozu, pješacima i biciklistima - otvoren je krajem aprila u Helsinkiju.

Struktura, koju su dizajnirali inženjerska firma WSP i londonski studio Knight Architects, prostire se dužinom od 1.191 metar i povezuje obalsko stambeno naselje Kruunuvuorenranta sa obližnjim područjem Nihti, preko ostrva Korkeasaari.

Pilon visok 135 metara

Njegova zavijena konstrukcija od čelika i betona uključuje i dio sa kosim zategama, čiji je centralni element pilon visine 135 metara, koji može biti osvijetljen noću i funkcionisati kao "novi gradski reper".

Sa obje strane pilona pružaju se rasponi dužine po 260 metara, centralni dio mosta oslanja se na betonske oslonce i postepeno prelazi u prilazne dionice na oba kraja. Konstrukcija sadrži posebno definisane pješačke staze i biciklističke trake, a od 2027. godine obezbijediće i novu tramvajsku vezu.

Prema navodima iz kompanije WSP, most je projektovan sa snažnim fokusom na korisnike, kako bi odgovorio specifičnim potrebama pješaka, biciklista i korisnika javnog prevoza.

Ova konstrukcija, koja ne uključuje kretanje automobila, sadrži posebno definisane pješačke staze i biciklističke trake, a od 2027. godine obezbijediće i novu tramvajsku vezu.

"Most je projektovan sa jasnim fokusom na korisnika, kako u pogledu vizuelnog identiteta, tako i upotrebljivosti", objasnili su iz finske podružnice kanadskog WSP Globala.

Lagana i prozračna konstrukcija

Arhitekte su objasnile da horizontalna zakrivljenost mosta nije samo konstruktivno uslovljena, već i unapređuje korisničko iskustvo, s obzirom na to da kretanje duž zakrivljene trase omogućava bolju percepciju odredišta.

Kako ističu, WSP i Knight Architects su težili stvaranju "lagane i prozračne konstrukcije", kako bi se smanjio njen uticaj na okolni pejzaž.

Fokus na smanjenju svjetlosnog zagađenja

Ovakav pristup primijenjen je i na integrisanu rasvjetu mosta, koja je projektovana sa ciljem minimizacije svjetlosnog zagađenja.

"Dizajn je stavio fokus na smanjenje svjetlosnog zagađenja, kontrolu odsjaja i precizno usmjeravanje svjetlosti na pješačke i biciklističke površine, obezbjeđujući bezbjednost noću bez prekomjerne osvijetljenosti u daljim vizurama", naveli su na kraju autori projekta.

  • naziv objekta: Kruunuvuori Bridge
  • mjesto: Helsinki, Finska
  • autor: WSP, Knight Architects
  • dužina: 1.191 m
  • godina realizacije: 2026.
  • fotografija: Markus Lintu

(Gradnja/Mondo)

