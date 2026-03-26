Hrvatska dala zeleno svjetlo: Američki nuklearni ratni brod ulazi u Jadran

U jeku rata na Bliskom istoku i prijetnje da bi cijeli svijet mogao da upadne u recesiju zbog zatvorenog Ormuskog moreuza, Vlada Republike Hrvatske dozvolila je američkom nuklearnom ratnom brodu da uđe u Jadran.

Na zatvorenoj sjednici Vlade doneta je Odluka o davanju dozvole američkom nuklearnom ratnom brodu da uplovi u unutrašnje vode Republike Hrvatske i boravi u luci. Detalji o tome o kom se brodu radi, u koju luku će stići i koliko će dugo tamo boraviti za sada se drže u tajnosti.

Najveća flota na svijetu

Američka mornarica upravlja najvećom svjetskom flotom na nuklearni pogon, sa više od 80 aktivnih plovila, uključujući nosače aviona klase Nimic i Džerald R. Ford, jurišne podmornice klase Virdžinija i Los Anđeles, i podmornice sa balističkim raketama klase Ohajo.

USS Gerald R. Ford fire sparks concern



The USS Gerald R. Ford docked in Crete after a fire onboard required treatment for over 200 sailors. Despite a $13.2 billion price tag and entering service in 2017, the aircraft carrier continues to face issues with key systems, including…pic.twitter.com/YPNHZLRkR9 — News.Az (@news_az)March 24, 2026

U oktobru 2025. godine, najveći i najmoderniji nosač aviona na nuklearni pogon, USS Džerald F. Ford, posjetio je Split u okviru redovnih aktivnosti NATO-a. To je bila druga posjeta nosača Splitu. Pre četiri godine, američki nosač aviona USS Hari S. Truman predvodio je borbenu grupu na vojnoj vježbi u Jadranskom moru.

Na meti iranskih raketa

Brodovi američke flote, koji su raspoređeni u regionu, već su bili meta iranskih napada. Američki brod Džerald R. Ford raspoređen je na Bliski istok u februaru usred tenzija oko iranskog nuklearnog i raketnog programa.

Trenutno se nalazi u zalivu kod obale grčkog ostrva Krit radi popravke nakon povratka sa raspoređivanja u Crvenom moru. Početkom marta, u vešeraju broda izbio je požar koji nije bio povezan sa vojnom akcijom.

Iranci su u sredu objavili da su pogodili nosač aviona USS Abraham Lincoln i da je on potom promijenio kurs, ali su SAD negirale takve tvrdnje.