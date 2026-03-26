Snažno nevrijeme pogodilo region: U Sloveniji vjetar do 140 km/h, drveće padalo u pojedinim gradovima Hrvatske

Snažno nevreme pogodilo je region - Slovenija je izdala crveno upozorenje zbog orkanskih udara vjetra, dok u Hrvatska oluja već pravi ozbiljne probleme, uz povrijeđene, materijalnu štetu i dramatične intervencije spasilačkih službi.

Zbog najavljenih izuzetno jakih vetrova, na sjeveru Slovenije izdato je najviše crveno upozorenje, a pojedinačni udari vjetra mogli bi dostići i do 140 kilometara na sat, upozorava slovenačka meteorološka agencija ARSO.

Očekuje se padanje drveća, oštećenje krovova, kao i nestanak saobraćaja i struje. Problemi su već počeli, vjetar već kida krovove i lomi drveće u nekim područjima. Civilna zaštita je u punoj pripravnosti, a za najugroženija područja najavljeno je aktiviranje sistema upozoravanja SI-ALARM.

Na Plitvičkim jezerima pada snijeg

Jaka oluja je i u Rijeci, dvije osobe su povrijeđene. Vjetar je oduvao velike kontejnere sa pristaništa u more, a na Plitvičkim jezerima pada snijeg.

Zbog jake bure koja duva u Rijeci od ranog jutra, dvije osobe su povrijeđene usled padova, a vatrogasci Primorsko-goranske županije imali su 19 intervencija na uklanjanju prepreka u saobraćaju, oborenih grana i drveća.

Vjetar je oborio veliko drvo u Čakovcu u Parku Zrinskih, javlja eMeđimurje. Drvo je palo i na put u obližnjem Palinovcu. Jak vjetar pravi haos i u Zagrebu.

Obalska straža spasila teško ranjenog muškarca sa Visa, nakon uragana na jugu. Pripadnici Obalske straže Hrvatske mornarice danas su u izuzetno teškim vremenskim uslovima prevezli teško povrijeđenog muškarca sa Visa u Split, saopštilo je Ministarstvo odbrane.