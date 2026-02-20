logo
Snijeg i u Hrvatskoj: Zavijani putevi, cijela jedna županija bez struje (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Sneg zavijao puteve u Hrvatskoj.

snijeg pada u hrvatskoj, zavijani putevi, padalo drveće Izvor: Facebook/PrintScreen

Intenzivne snežne padavine pogodile su Hrvatsku zbog čega su brojni putevi zavijani, piše "Jutarnji list". Cijela Varaždinska županija je ostala bez struje, dok je u Zagorju palo više od 25 cm snijega.

Brojna stabla su takođe pala na puteve. Direktor Uprave za puteve Varaždinske županije (ŽUC) Tomislav Osonjački je rekao da je nastalo dosta problema.

"Do sada je palo od 5 do 20 centimetara snijega, sve ekipe su na terenu i snijeg se čisti, ali molimo građane za strpljenje jer snijeg i dalje pada. I vrijedi upozoriti vozače da obavezno koriste zimsku opremu", objasnio je on.

U Međumurskoj županiji trenutno nema većih problema. Najviše ima problema u saobraćaju, prije svega zbog vozača kamiona, a ima i gužvi. 

