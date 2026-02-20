logo
Rekordna visina snijega u Moskvi: Jedan okrug svjetski rekorder

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

U pojedinim dijelovima Moskve zabilježeno je 80 centimetara snijega, što je najviše ikada u 72 godine meteoroloških posmatranja u prijestonici, saopštila je Meteorološka opservatorija Moskovskog državnog univerziteta "Lomonosov".

u moskvi palo 80 cm snijega Izvor: Profimedia

Samo u posljednja 24 časa u Moskvi je palo oko 30 centimetara snijega, dok je ranije već palo oko 40 centimetara.

Iz opservatorije su naveli da je najviše snijega palo u Vnukovskom okrugu u posljednja 24 časa, čak najviše na svijetu.

Ranije tokom dana, Moskovska oblast je stavljena pod narandžasti meteo-alarm, upozorenje na opasno vrijeme sa mogućnošću prirodnih katastrofa i štete.

Kako je saopštila "Rosavijacija", na aerodromima moskovskog vazduhoplovnog čvorišta, Šeremetjevo, Vnukovo, Domodedovo i Žukovski, u posljednja 24 časa obavljeno je 1.026 letova usred abnormalnih snježnih padavina sa jakim vjetrom.

"Pored toga, posade osam aviona su odlučile da slete na alternativne aerodrome, a 40 letova je otkazano, uključujući sedam letova stranih prevoznika", navodi se u saopštenju.

Snijeg je, takođe, izazvao saobraćajne gužve na moskovskim putevima.

Šlep-kamioni i teške kamionske dizalice su u pripravnosti na Moskovskoj obilaznici i u administrativnim okruzima Troicki i Novomoskovski kako bi pomogli vozačima kamiona.

Vlasti su pozvale građane da pokažu razumijevanje u vezi sa radovima čišćenja snijega iz grada i njegovog uklanjanja, i da ne ometaju rad komunalnih službi.

Neimenovani predstavnik željeznice rekao je za TASS da je oko 2.000 kilometara pruga očišćeno od snijega na Moskovskoj željeznici samo tokom noći. On je dodao da je preko 1.700 ljudi i 103 jedinice specijalne opreme uključeno u čišćenje infrastrukture.

