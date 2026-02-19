logo
Jako nevrijeme pogodilo Dalmaciju: More se izliva u Kaštelima, Splitu i Trogiru, građani postavljaju vreće sa pijeskom

Jako nevrijeme pogodilo Dalmaciju: More se izliva u Kaštelima, Splitu i Trogiru, građani postavljaju vreće sa pijeskom

Autor Dušan Volaš
0

Dalmaciju je ponovo zahvatio talas izrazito nestabilnog vremena pod uticajem ciklona koji donosi jaku kišu, grmljavinu i nagli porast nivoa mora. More se ubrzano podiže u Kaštelima, Splitu i Trogiru, a vrhunac pogoršanja vremena očekuje se tokom noći.

Jako nevrijeme pogodilo Dalmaciju: More se izliva u Kaštelima, Splitu i Trogiru, građani postavljaju vreće sa pijeskom Izvor: DalmacijaDanas/printscreen

Širom obale duva jako jugo sa olujnim udarima, koji u severnoj Dalmaciji dostižu brzinu od 90 kilometara na sat. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova već su zabilježeni poremećaji u pomorskom saobraćaju. Meteorolozi najavljuju da bi tokom noći udari vjetra na otvorenom moru mogli dostizati brzinu i do 100 km/h.

More je trenutno oko 60 centimetara iznad prosječnog nivoa, što je uzrokovalo izlivanje na rive i saobraćajnice. Najteža situacija je u Kaštelima, gdje je more prodrlo u lučice i na plaže, dok se snažna plima bilježi i na ostrvu Čiovo, prenose hrvatski mediji.

Meštani Kaštela ništa ne prepuštaju slučaju i od popodneva podižu odbrambene brane od dasaka i vreća sa pijeskom kako bi zaštitili svoje domove. Stanovnici ugroženih područja ističu da su iscrpljeni od učestalih naleta juga, jer mnogi još uvijek nisu sanirali štetu od poplava koje su ih zadesile početkom mjeseca.

Glavnina padavina za područje Dalmacije prognozirana je za noćne sate, kada se očekuje dodatno jačanje vjetra i talasa.

Dalmacija Hrvatska nevrijeme

