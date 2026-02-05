Dalmaciju pogodila jedna od najvećih plima u posljednjih desetak godina (VIDEO)

Snažan sredozemni ciklon noćas je donio izražene vremenske neprilike širom Hrvatske, od obilne kiše i neuobičajene visoke temperature do snažnog juga koji je na Јadranu podizao talase i do osam metara i tako izazvao jednu od najvećih ciklonalnih plima posljednjih godina.

Izvor: Shutterstock

Na udaru se posebno našlo najudaljenije hrvatsko ostrvo Palagruža gdje su zabilježeni orkanski udari vetra, piše Dalmacija Danas.

Cijeli Јadran zahvatio je jak do olujni jugo, a na otvorenom moru udari su dosezali orkansku snagu.

Na Palagruži je najjači udar juga iznosio 137 kilometara na sat, a orkanskih udara bilo je i na Lastovu, kao i na opservatoriji na Mosoru.

Meteorološko-okanografska bova DHMZ-a, smeštena osam nautičkih milja od palagruškog svetionika, u dva je navrata izmjerila talase visine do osam metara.

U isto vrijeme obalu i ostrva zahvatile je izražena ciklonalna plima, najveća ove godine i jedna od najvećih posljednjih godina. More se podiglo i više od pola metra, ponegdje i preko 70 centimetara pa su poplavljeni niži delovi obale.

Plima je posebno izražena u Trogiru, Splitu, Omišu, Hvaru...

Kiša koja je padala sadržavala je primjese saharskog pijeska jer je vazdušna masa pristigla sa sjevera Afrike.

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova u prekidu su mnoge trajektne i katamaranske linije.

Tokom dana očekuje se znatno slabljenje vjetra i djelimično smirivanje vremenskih prilika, iako vrijeme ni danas neće biti sasvim stabilno.

