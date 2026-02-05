Dalmaciju pogodila jedna od najvećih plima u posljednjih desetak godina (VIDEO)

Snažan sredozemni ciklon noćas je donio izražene vremenske neprilike širom Hrvatske, od obilne kiše i neuobičajene visoke temperature do snažnog juga koji je na Јadranu podizao talase i do osam metara i tako izazvao jednu od najvećih ciklonalnih plima posljednjih godina.
Na udaru se posebno našlo najudaljenije hrvatsko ostrvo Palagruža gdje su zabilježeni orkanski udari vetra, piše Dalmacija Danas.
Cijeli Јadran zahvatio je jak do olujni jugo, a na otvorenom moru udari su dosezali orkansku snagu.
Na Palagruži je najjači udar juga iznosio 137 kilometara na sat, a orkanskih udara bilo je i na Lastovu, kao i na opservatoriji na Mosoru.
Meteorološko-okanografska bova DHMZ-a, smeštena osam nautičkih milja od palagruškog svetionika, u dva je navrata izmjerila talase visine do osam metara.
U isto vrijeme obalu i ostrva zahvatile je izražena ciklonalna plima, najveća ove godine i jedna od najvećih posljednjih godina. More se podiglo i više od pola metra, ponegdje i preko 70 centimetara pa su poplavljeni niži delovi obale.
Plima je posebno izražena u Trogiru, Splitu, Omišu, Hvaru...
Kiša koja je padala sadržavala je primjese saharskog pijeska jer je vazdušna masa pristigla sa sjevera Afrike.
Zbog nepovoljnih vremenskih uslova u prekidu su mnoge trajektne i katamaranske linije.
Tokom dana očekuje se znatno slabljenje vjetra i djelimično smirivanje vremenskih prilika, iako vrijeme ni danas neće biti sasvim stabilno.
