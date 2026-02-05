logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dalmaciju pogodila jedna od najvećih plima u posljednjih desetak godina (VIDEO) 1

Dalmaciju pogodila jedna od najvećih plima u posljednjih desetak godina (VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor dalmacija danas
1

Snažan sredozemni ciklon noćas je donio izražene vremenske neprilike širom Hrvatske, od obilne kiše i neuobičajene visoke temperature do snažnog juga koji je na Јadranu podizao talase i do osam metara i tako izazvao jednu od najvećih ciklonalnih plima posljednjih godina.

Dalmaciju pogodila jedna od najvećih plima u posljednjih desetak godina Izvor: Shutterstock

Na udaru se posebno našlo najudaljenije hrvatsko ostrvo Palagruža gdje su zabilježeni orkanski udari vetra, piše Dalmacija Danas.

Cijeli Јadran zahvatio je jak do olujni jugo, a na otvorenom moru udari su dosezali orkansku snagu.

Na Palagruži je najjači udar juga iznosio 137 kilometara na sat, a orkanskih udara bilo je i na Lastovu, kao i na opservatoriji na Mosoru.

Meteorološko-okanografska bova DHMZ-a, smeštena osam nautičkih milja od palagruškog svetionika, u dva je navrata izmjerila talase visine do osam metara.

U isto vrijeme obalu i ostrva zahvatile je izražena ciklonalna plima, najveća ove godine i jedna od najvećih posljednjih godina. More se podiglo i više od pola metra, ponegdje i preko 70 centimetara pa su poplavljeni niži delovi obale.

Plima je posebno izražena u Trogiru, Splitu, Omišu, Hvaru...

Kiša koja je padala sadržavala je primjese saharskog pijeska jer je vazdušna masa pristigla sa sjevera Afrike.

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova u prekidu su mnoge trajektne i katamaranske linije.

Tokom dana očekuje se znatno slabljenje vjetra i djelimično smirivanje vremenskih prilika, iako vrijeme ni danas neće biti sasvim stabilno.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dalmacija nevrijeme

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

zole

Ovo je samo početak, biće toga još više i još gore

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ