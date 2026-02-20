Snijeg prizemljio avione u Beču: Otkazano 19 letova od jutros

Obilne snježne padavine poremetile su saobraćaj na aerodromu u Beču što je dovelo do obustave letova, javlja Dojče vele.

Izvor: Shutterstock

Snježna oluja nanijela je nekoliko centimetara snijega po dijelovima Beča noćas i danas.

Medijska mreža "Esterajhišer rundfunk" javlja da su snijeg i led na putevima austrijske prijestonice, takođe, doveli do višestrukih saobraćajnih nezgoda.

Obilne snježne padavine već danima pogađaju nekoliko dijelova Austrije. U više dijelova zemlje palo je oko 30 centimetara snijega.

Agencija APA javlja da je na području oko aerodroma nagomilano oko 20 centimetara snijega.

Međunarodni aerodrom u Beču je glavno evropsko vazduhoplovno čvorište. Mnogi odlazni letovi su odgođeni, a više od 230 dolaznih letova je ometeno ili preusmjereno.

Od jutros je otkazano oko 19 letova.

Službe za održavanje puteva radile su danonoćno na čišćenju snijega, a do sada je očišćeno približno 15.000 tona, za šta je trebalo oko 1.000 kamiona.

Uprava aerodroma pozvala je sve putnike da provjere status leta prije nego što krenu na aerodrom.