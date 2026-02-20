logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Snijeg prizemljio avione u Beču: Otkazano 19 letova od jutros

Snijeg prizemljio avione u Beču: Otkazano 19 letova od jutros

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Obilne snježne padavine poremetile su saobraćaj na aerodromu u Beču što je dovelo do obustave letova, javlja Dojče vele.

aerodrom u beču.jpg Izvor: Shutterstock

Snježna oluja nanijela je nekoliko centimetara snijega po dijelovima Beča noćas i danas.

Medijska mreža "Esterajhišer rundfunk" javlja da su snijeg i led na putevima austrijske prijestonice, takođe, doveli do višestrukih saobraćajnih nezgoda.

Obilne snježne padavine već danima pogađaju nekoliko dijelova Austrije. U više dijelova zemlje palo je oko 30 centimetara snijega.

Agencija APA javlja da je na području oko aerodroma nagomilano oko 20 centimetara snijega.

Međunarodni aerodrom u Beču je glavno evropsko vazduhoplovno čvorište. Mnogi odlazni letovi su odgođeni, a više od 230 dolaznih letova je ometeno ili preusmjereno.

Od jutros je otkazano oko 19 letova.

Službe za održavanje puteva radile su danonoćno na čišćenju snijega, a do sada je očišćeno približno 15.000 tona, za šta je trebalo oko 1.000 kamiona.

Uprava aerodroma pozvala je sve putnike da provjere status leta prije nego što krenu na aerodrom.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Beč nevrijeme letovi aerodrom

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ