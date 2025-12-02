logo
Vuk Karadžić dobija svoj trg u Beču

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Trg u Trećoj bečkoj opštini, Landštrase, dobiće ime po Vuku Stefanoviću Karadžiću, saopštilo je Srpsko prosvjetno i kulturno društvo "Prosvjeta Austrija".

Vuk Karadžić dobija svoj trg u Beču Izvor: Srpsko prosvjetno društvo

Iz "Prosvjete" su naveli da su poslije dugogodišnje i uporne borbe za očuvanje i promociju nasljeđa Vuka Karadžića, izborili da reformator srpskog jezika konačno dobije svoj trg u glavnom gradu Austrije.

U saopštenju se ističe da ova važna odluka predstavlja istorijsko ispravljanje činjenice da Vuk Karadžić, koji je u Beču živio 50 godina i u njemu stvorio svoja najznačajnija djela, do danas nije imao ulicu ili trg koji nosi njegovo ime.

"Novi bečki trg Vuka Karadžića biće smešten u Trećoj bečkoj opštini, Landštrase, u kojoj je Vuk imao najviše svojih bečkih adresa", precizira se u saopštenju.

Iz "Prosvjete" su dodali da su više od decenije kontinuirano i posvećeno njegovali kulturu sjećanja na Vuka Karadžića.

"Osim redovnih edukativnih tura za decu i odrasle pod nazivom `Vukovim stazama`, koje su stanovnicima Austrije i turistima približavale Vukov život u Beču, njegov rad i reformatorsku misiju, `Prosvjeta` je svake godine polagala cveće na njegov spomenik i obilazila mesto na groblju Sankt Marks, gde je Vuk prvobitno bio sahranjen", napominje se u saopštenju.

Izvor: Srpsko prosvjetno društvo

Prošle godine, povodom 160 godina od Vukove smrti, zajedno sa Savezom Srba u Austriji i Austrijskim savezom srpskog folklora, "Prosvjeta" je u Beču organizovala svečanu Akademiju posvećenu njegovom djelu i trajnom značaju za srpski jezik i kulturu.

"Time je još jednom podsetila javnost na veličinu Vukovog stvaralaštva i njegovu duboku vezu sa ovim gradom", dodaje se u saopštenju.

Iz "Prosvjete" su naveli da je kruna ovih aktivnosti bilo izrađivanje sveobuhvatnog istorijskog elaborata, koji su priredili istoričari Zlatan Stojadinović i Marko Sarić, predsjednik bečke "Prosvjete".

Parlament grada Beča je na osnovu ovog elaborata zvanično prihvatio inicijativu o imenovanju trga.

U saopštenju se napominje da je u ovoj višegodišnjoj aktivnosti, "Prosvjeta" imala široku i snažnu podršku.

"Najveću pomoć pružio je Savez Srba u Austriji, koji je delovao kao glavni lobista u procesu, kao i brojna prijateljska srpska udruženja i organizacije", navodi se u saopštenju.

Iz "Prosvjete" su posebnu zahvalnost uputili članu Odbora za kulturu u Parlamentu grada Beča Iliji Tufegdžiću, koji je podržao ovu inicijativu, kao i predsjedniku bečke opštine Landštrase Erihu Hoenbergeru, koji je podnio ovu inicijativu gradu.

"Odluka o imenovanju Trga Vuka Karadžića predstavlja pobedu kulture, istorijske istine i zajedništva, kao i potvrdu da dugogodišnji rad i upornost SPKD `Prosvjeta Austrija` imaju dubok i trajan rezultat, ne samo za srpsku zajednicu, već i za kulturnu mapu grada Beča", ističe se u saopštenju.

(Srna)

