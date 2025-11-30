logo
Izbodeni muškarac pronađen u stanu: Austrijska policija uhapsila Hrvata i Srpkinju pod sumnjom za ubistvo

Autor Dušan Volaš
Muškarac i žena uhapšeni su zbog sumnje da su počinili teško krivično djelo.

Hrvat i Srpkinja osumnjičeni za ubistvo u Beču Izvor: ALEX HALADA / imago sportfotodie / Profimedia

Austrijska policija pronašla je u stanu u Beču tijelo muškarca koji je izboden nožem, a policija je uhapsila Hrvata (56) i Srpkinju (46) koji su se nalazili u stanu i koji su, prema navodima policije, bili pod dejstvom alkohola.

Incident se dogodio u subotu oko 22.30, a policija je na lice mjesta došla nakon dojave o nasilju u jednoj zgradi u drugom bečkom okrugu, piše portal Krone. Po dolasku na lice mjesta, policajci su pronašli tijelo za sada nepoznatog muškarca koji je više puta izboden nožem.

Muškarac i žena uhapšeni su zbog sumnje da su počinili teško krivično djelo, ali, prema prvim informacijama, nije pronađeno oružje kojim je zločin počinjen.

Beč ubistvo

