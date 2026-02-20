Podignute optužnice za požar u zgradi Vjesnika: Osumnjičeni jedva punoljetni

Zagrebačko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv dvojice osamnaestogodišnjaka koja ih tereti za podmetanje požara u zgradi Vjesnika na kojoj je nastupila velika materijalna šteta i zbog čega mora biti srušena.

Izvor: Damir Krajac / imago stock&people / Profimedia

Prema optužnici, jedan od njih je 17. novembra prošle godine na 15. spratu zgrade zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirima, a drugi je zatim zapalio papir iz te kutije, te ga vratio unutra.

Vatra se naglo proširila i zahvatila više spratova koji su u potpunosti uništeni, te je nastala materijalna šteta velikih razmjera, prenose hrvatski mediji.

Tužilaštvo je predložilo da se obojici produži istražni zatvor u domu zbog opasnosti da bi mogli da ponove krivično djelo.

Mladići, koji su hrvatski državljani, terete se za teško krivično djelo protiv opšte bezbjednosti.

U Zagrebu je juče potpisan ugovor o uklanjanju nebodera kojim je definisan rok od 30 dana za završetak prve faze izvođenja radova što podrazumijeva otklanjanje opasnosti i stvaranje preduslova za otvaranje saobraćaja kroz podvožnjak na Slavonskoj aveniji.

Rok za završetak svih radova, uključujući uklanjanje i zbrinjavanje građevinskog otpada, je tri mjeseca od dana potpisa ugovora.