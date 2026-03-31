Delegacija EU osudila napad na hrvatskog konzula u Banjaluci

Delegacija EU traži hitnu istragu nakon fizičkog napada na hrvatskog konzula u centru Banjaluke.

Izvor: Christophe Licoppe/European Commission

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini osudila je fizički napad na diplomatskog predstavnika Republike Hrvatske, koji se u nedjelju naveče dogodio u centru Banjaluke.

U objavi na društvenoj mreži „X“, iz Delegacije EU su istakli da su zgroženi napadom koji je, prema dostupnim informacijama, bio praćen i uvredama na etničkoj osnovi.

„Pozivamo nadležne vlasti da temeljito istraže ovaj incident i odgovorne privedu pravdi“, naveli su iz Delegacije EU u BiH.

Podsjećamo, informaciju o incidentu prvi je objavio potpredsjednik Republike Srpske Davor Pranjić. Do napada je došlo u samom centru Banjaluke, dok se hrvatski konzul sa bratom vraćao sa večere.

We condemn the physical attack on the Croatian Consul in the centre of Banja Luka on Sunday, which was accompanied by the use of ethnic slurs.



We call on the authorities to thoroughly investigate this incident and bring those responsible to justice. — EU in Bosnia and Herzegovina (@eubih)March 31, 2026

Nepoznate osobe su presrele diplomatskog predstavnika i fizički nasrnule na njega i njegovog brata, uz upućivanje uvreda. Nadležne policijske službe rade na rasvjetljavanju slučaja i identifikaciji napadača.

Kako je saopšteno iz PU Banjaluka, događaj je prijavljen 29. marta oko 4,15 časova.

"Prijavljeno je da je više nepoznatih muških lica fizički napalo P.L. i D.L., državljane Hrvatske, te da su tom prilikom navedena lica zadobila tjelesne povrede", stoji u saopštenju.

Policija takođe navodi, da su napadnute osobe P.L. i D.L. izjavile da ne žele krivično gonjenje lica koja su ih napala.