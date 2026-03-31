logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Delegacija EU osudila napad na hrvatskog konzula u Banjaluci 1

Delegacija EU osudila napad na hrvatskog konzula u Banjaluci

Autor Haris Krhalić
1

Delegacija EU traži hitnu istragu nakon fizičkog napada na hrvatskog konzula u centru Banjaluke.

Delegacija EU osudila napad na hrvatskog konzula u Banjaluci Izvor: Christophe Licoppe/European Commission

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini osudila je fizički napad na diplomatskog predstavnika Republike Hrvatske, koji se u nedjelju naveče dogodio u centru Banjaluke.

U objavi na društvenoj mreži „X“, iz Delegacije EU su istakli da su zgroženi napadom koji je, prema dostupnim informacijama, bio praćen i uvredama na etničkoj osnovi.

„Pozivamo nadležne vlasti da temeljito istraže ovaj incident i odgovorne privedu pravdi“, naveli su iz Delegacije EU u BiH.

Podsjećamo, informaciju o incidentu prvi je objavio potpredsjednik Republike Srpske Davor Pranjić. Do napada je došlo u samom centru Banjaluke, dok se hrvatski konzul sa bratom vraćao sa večere.

Nepoznate osobe su presrele diplomatskog predstavnika i fizički nasrnule na njega i njegovog brata, uz upućivanje uvreda. Nadležne policijske službe rade na rasvjetljavanju slučaja i identifikaciji napadača.

Kako je saopšteno iz PU Banjaluka, događaj je prijavljen 29. marta oko 4,15 časova.

"Prijavljeno je da je više nepoznatih muških lica fizički napalo P.L. i D.L., državljane Hrvatske, te da su tom prilikom navedena lica zadobila tjelesne povrede", stoji u saopštenju.

Policija takođe navodi, da su napadnute osobe P.L. i D.L. izjavile da ne žele krivično gonjenje lica koja su ih napala.

Tagovi

Evropska unija Hrvatska konzul

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Zemo

Hrvati napali na hrvate na ulici u 3 sata noću

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ