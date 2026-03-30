Stanivuković osudio napad na hrvatskog konzula: "Banjaluka je grad mira i tolerancije"

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković najoštrije je osudio napad na hrvatskog konzula.
Povodom napada na konzula Republike Hrvatske i njegovog brata, koji se dogodio u nedjelju navečer u Banjaluci, oglasio se gradonačelnik Draško Stanivuković, najoštrije osuđujući ovaj incident.
Stanivuković je poručio da ovakvi događaji nisu prihvatljivi i da ne smiju biti dio života u Banjaluci.
"Banjaluka je grad mira i tolerancije, grad u kojem se svako mora osjećati sigurno i zaštićeno, gdje nema mjesta za nasilje ili ugrožavanje bilo čije bezbjednosti", istakao je gradonačelnik.
On je pozvao nadležne institucije da hitno istraže incident i preduzmu sve mjere kako bi počinioci bili sankcionisani. Naglasio je da ovakvi napadi ruše temelje suživota, koji mora ostati vodeća vrijednost i oblikovati budućnost grada.
"Naša dužnost je da gradimo mir, solidarnost i poštovanje među svima, bez obzira na nacionalnost, vjeru ili političko opredjeljenje", napisao je Stanivuković.
Konzul Republike Hrvatske i njegov brat napadnuti su u nedjelju navečer u centru Banjaluke dok su se vraćali s večere. Prema dostupnim informacijama, grupa nepoznatih osoba prvo ih je gađala grudvama snijega i vrijeđala, nakon čega je uslijedio i fizički nasrtaj. Tortura je trajala više od pola sata.
Ranije je ovaj napad osudio i potpredsjednik Republike Srpske Davor Pranjić, ocijenivši da ovakvi incidenti narušavaju sigurnost i produbljuju osjećaj nesigurnosti među građanima, posebno među pripadnicima hrvatskog naroda.
Најоштрије осуђујем напад на конзула Републике Хрватске у Бањалуци. Овакви догађаји нису прихватљиви и не смију бити дио живота нашег града.— Драшко Станивуковић (@Stanivukovic_D)March 30, 2026
Позивам надлежне институције да хитно истраже овај инцидент и предузму све потребне мјере како би починиоци били санкционисани.
Бања Лука…