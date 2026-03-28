Stanivuković odgovorio na inicijativu da ga proglase nepoželjnim: Poštujemo suverenitet i želimo vam sve najbolje

Igor Peternel, poslanik u Hrvatskom saboru, najavio je da će Klub stranke DOMiNO i Hrvatskih suverenista zatražiti od Vlade da Draška Stanivukovića, gradonačelnika Banjaluke, proglase personom non grata, nakon čega je stigao i odgovor iz Banjaluke.

"Tražimo zaključkom od Vlade Republike Hrvatske da se Stanivukovića proglasi personom non grata u Republici Hrvatskoj, te i u ostalim zemljama šengenskog prostora što bi njemu svakako jako teško palo s obzirom koliko ima volju putovati u prostor Evropske unije. Razloga je dovoljno", kazao je Peternel dodajući da Stanivuković sramoti Hrvatsku i negira njen ustavni poredak.

On je dodao da su, koliko je čuo, svi sabornici za to.

"Ako su za to, neka to pokažu i svojim glasanjem", kazao je on.

Nedugo poslije, o svemu se oglasio i Stanivuković.

"Ne želimo nijedan, ni najmanji milimetar teritorije Republike Hrvatske. Poštujemo suverenitet i želimo vam sve najbolje", poručio je Stanivuković.

On je uputio i poziv da svi dođu u Banjaluku, kako bi se, kako navodi, iz prve ruke uvjerili u atmosferu suživota i uzajamnog poštovanja.

“Kada dođete u Banjaluku, biće vam lijepo. Vidjećete da poštujemo sve narode, uključujući i Hrvate, i da ovdje postoji istinski suživot”, poručio je, pozivajući se i na iskustva predstavnika vjerskih i diplomatskih institucija.

Stanivuković je u svom odgovoru uputio i poziv na reciprocitet, izrazivši želju da se slične poruke podrške i uvažavanja čuju i prema srpskom narodu u Hrvatskoj.

“Možete li i vi reći bar dio ovoga za Srbe u Hrvatskoj? Zamislite koliko bi nam svima bilo bolje kada bismo jedni drugima slali takve poruke”, naglasio je.