Oglasila se policija: Napadnuti hrvatski konzul i brat ne žele krivično gonjenje

Banjalučka policija preduzima neophodne mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti prijave, kao i identifikovanja osoba koje se dovode u vezu sa napadom na hrvatskog konzula prvog reda u Banjaluci.

Izvor: mondo.ba

Kako je saopšteno iz PU Banjaluka, događaj je prijavljen 29. marta oko 4,15 časova.

"Prijavljeno je da je više nepoznatih muških lica fizički napalo P.L. i D.L., državljane Hrvatske, te da su tom prilikom navedena lica zadobila tjelesne povrede", stoji u saopštenju.

Policija takođe navodi, da su napadnute osobe P.L. i D.L. izjavile da ne žele krivično gonjenje lica koja su ih napala.

Podsjećamo, konzul prvog reda Republike Hrvatske i njegov brat napadnuti su u centru Banjaluke. Grupa nepoznatih osoba ih je vrijeđala i fizički napala.

(Mondo)