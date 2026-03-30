Oglasili se iz hrvatske ambasade povodom napada u Banjaluci: Očekujemo hitnu i temeljitu istragu

Ambasada Republike Hrvatske u Sarajevu uputila je danas zvaničnu protestnu notu vlastima Bosne i Hercegovine nakon što je sinoć u centru Banjaluke fizički napadnut hrvatski diplomat

Incident je za agenciju Hina potvrđen iz Ambasade RH, uz navode da je konzula prvog razreda u Generalnom konzulatu napala veća grupa nepoznatih osoba, uz uvrede na nacionalnoj osnovi.

Hrvatska diplomatija zahtijeva hitnu reakciju institucija BiH kako bi se zaštitio integritet njihovih predstavnika.

"Očekujemo hitnu i temeljitu istragu, identifikaciju počinilaca te njihovo primjereno kažnjavanje, uz jasnu osudu krivičnog djela počinjenog iz mržnje nad hrvatskim diplomatskim službenikom", saopšteno je iz Ambasade.

Stanivuković osudio napad

Povodom ovog incidenta oglasio se i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, koji je najoštrije osudio napad, poručivši da ovakvi događaji ne smiju biti dio života u ovom gradu.

"Banja Luka je grad mira i tolerancije, grad u kojem se svako mora osjećati sigurno i zaštićeno. Ovakvi napadi ruše temelje suživota", istakao je gradonačelnik, pozvajući nadležne da hitno sankcionišu počinioce.