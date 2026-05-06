logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Drama kod grčkog ostrva: Potonuo teretni brod, spasilčke službe na nogama

Drama kod grčkog ostrva: Potonuo teretni brod, spasilčke službe na nogama

Autor D.V. Izvor mondo.rs
0

Teretni brod koji je plovio ka Ukrajini potonuo je rano jutros nakon udara u stijene kod grčkog ostrva Andros. Obalska straža uspješno je spasila svih devet članova posade.

Drama kod grčkog ostrva: Potonuo teretni brod iz Albanije Izvor: Jefferson SANGUÑA / AFP / Profimedia

Teretni brod, koji je iz Albanije plovio ka Ukrajini sa stotinama metričkih tona sode, potonuo je rano jutros nakon što je udario u stijene kod grčkog ostrva Andros.

Grčka obalska straža saopštila je da je nakon brodoloma uspešno spasila svih devet članova posade. Prema riječima neimenovanog zvaničnika obalske straže koji je govorio za Rojters, dvoje mornara je izvučeno direktno iz mora, dok je preostalih sedam spaseno sa obližnjeg kamenitog područja na ostrvu.

Svi članovi posade su zbrinuti i prebačeni u lokalnu ambulantu na Androsu, a kapetan broda je potvrdio da nema nestalih lica.

Za sada nije jasno šta je tačno izazvalo ovu nesreću. Zvaničnik, koji nije bio ovlašćen da javno istupa za medije, dodao je da trenutno nema vidljivih znakova izlivanja materija i zagađenja mora. Ipak, obalska straža će iz preventivnih razloga postaviti morsku zaštitnu barijeru na mjestu potonuća.

(Antena M/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Grčka brodovi

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ