Drama kod grčkog ostrva: Potonuo teretni brod, spasilčke službe na nogama

Teretni brod koji je plovio ka Ukrajini potonuo je rano jutros nakon udara u stijene kod grčkog ostrva Andros. Obalska straža uspješno je spasila svih devet članova posade.

Izvor: Jefferson SANGUÑA / AFP / Profimedia

Teretni brod, koji je iz Albanije plovio ka Ukrajini sa stotinama metričkih tona sode, potonuo je rano jutros nakon što je udario u stijene kod grčkog ostrva Andros.

Grčka obalska straža saopštila je da je nakon brodoloma uspešno spasila svih devet članova posade. Prema riječima neimenovanog zvaničnika obalske straže koji je govorio za Rojters, dvoje mornara je izvučeno direktno iz mora, dok je preostalih sedam spaseno sa obližnjeg kamenitog područja na ostrvu.

Svi članovi posade su zbrinuti i prebačeni u lokalnu ambulantu na Androsu, a kapetan broda je potvrdio da nema nestalih lica.

Za sada nije jasno šta je tačno izazvalo ovu nesreću. Zvaničnik, koji nije bio ovlašćen da javno istupa za medije, dodao je da trenutno nema vidljivih znakova izlivanja materija i zagađenja mora. Ipak, obalska straža će iz preventivnih razloga postaviti morsku zaštitnu barijeru na mjestu potonuća.

(Antena M/MONDO)