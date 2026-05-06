Preminuo Rajko Kasagić, bivši premijer Republike Srpske

Autor Dragana Božić Izvor RTRS
U Banjaluci je danas u 84. godini preminuo Rajko Kasagić, bivši premijer Vlade Republike Srpske i univerzitetski profesor.

Preminuo Rajko Kasagić Izvor: Screenshot/Srpskainfo

Kasagić je rođen 15. oktobra 1942. u Razboju, u opštini Srbac.

Završio je Pravni fakultet u Beogradu 1970. godine. Na Pravnom fakultetu u Banjaluci magistrirao je 1987. odbranom rada Mane robe, a doktorirao na Pravnom fakultetu u Nišu 1999. odbranom teze Arbitražno rješavanje međunarodnih trgovinskih sporova. Bio je zaposlen u privrednim društvima "Radnik" Gradiška, i "Јelšingrad" Banjaluka.

Za povremenog sudiju Suda udruženog rada BiH biran je u dva mandata. Poslije prvih višestranačkih izbora, izabran je za poslanika u Skupštini SRBiH, a zatim u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Bio je sekretar Sekretarijata za inspekcijske poslove Opštine Banjaluka, predsjednik Izvršnog odbora Opštine Banjaluka i predsjednik Vlade Republike Srpske u periodu 16. oktobar 1995 - 18. maj 1996).

Na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci biran je u zvanja docenta (2000), vanrednog (2005) i redovnog profesora (2011). Bio je angažovan i na Visokoj školi "Banjaluka koledž", zatim na Ekonomskom fakultetu u Brčkom Univerziteta u Istočnom Sarajevu i na Internacionalnom univerzitetu u Travniku, gdje je obavljao dužnost rektora od 2020. godine. Autor je sedam univerzitetskih udžbenika.

Mjesto i vrijeme sahrane Rajka Kasagića biće naknadno objavljeno.

(RTRS)

