logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preminuo Ilija Stevančević, bivši poslanik NSRS

Autor Dragana Božić Izvor RTRS
0

Bivši narodni poslanik Republike Srpske, Ilija Stevančević, preminuo je juče u 89. godini života.

Preminuo Ilija Stevančević Izvor: RTRS

Stevančević je bio dugogodišnji narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Tokom svog mandata bio je član Partije ujedinjenih penzionera (PUP), a kasnije je djelovao i kao samostalni poslanik.

U svom političkom radu bio je prepoznatljiv kao borac za prava penzionera, često upućujući poslanička pitanja nadležnim ministarstvima u vezi sa socijalnom zaštitom i penzijskim sistemom.

Obavljao je i funkciju savjetnika u Vladi Republike Srpske, gdje je istican kao jedan od najstarijih aktivnih aktera na političkoj sceni.

Stevančević će biti sahranjen sutra u 14 časova, na porodičnom grobju Pržine – Crni Lug.

(Mondo)

Tagovi

in memoriam političari

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ