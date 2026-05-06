Saobraćajka kod Zvornika: Povrijeđeno pet osoba, među njima dvoje djece

Pet osoba, od kojih dvoje djece, povrijeđeno je u sudaru dva automobila u mjestu Gušteri kod Zvornika, saopšteno je danas iz Policijske uprave.

U jučerašnjoj saobraćajnoj nezgodi učestvovali su automobili "opel" kojim je upravljala osoba inicijala R.M. sa kojom je u vozilu bilo dvoje djece i "pežo" koji je vozila osoba iz Zvornika čiji su inicijali J.S, gdje se na mjestu suvozača nalazilo lice R.M.

Osobama iz oba vozila ukazana je medicinska pomoć u Bolnici u Zvorniku.

Policija je izvršila uviđaj, te će protiv R.M. podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu.