Federacija BiH se zadužila za 800 miliona evra na Londonskoj berzi

Federacija BiH se na međunarodnom tržištu zadužila za 800 miliona eura izdavanjem euroobveznica.

Izvor: Vlada FBiH

Federacija Bosne i Hercegovine realizovala je na međunarodnom tržištu kapitala emisiju evroobveznica, čime je javni dug entiteta uvećan za novih 800.000.000 evra. Novac je osiguran prodajom vrijednosnih papira na Londonskoj berzi uz fiksnu kamatnu stopu od pet odsto.

Ukupna potražnja investitora iznosila je oko 2,5 milijarde evra, što predstavlja više od tri puta veći iznos od inicijalno planiranog iznosa.

"Emisija na Londonskoj berzi privukla je snažan interes renomiranih američkih, evropskih i regionalnih fondova i banaka", saopšteno je iz Vlade FBiH.

Ostvarena kamatna stopa od pet odsto niža je u odnosu na prvo izdanje euroobveznica iz jula 2025. godine, kada je kamata iznosila 5,50 odsto.

"To potvrđuje jačanje povjerenja investitora u stabilnost javnih finansija i ekonomskih kretanja u Federaciji BiH. U knjizi narudžbi evidentirano je više od 70 renomiranih institucionalnih investitora iz više od 20 zemalja svijeta, čime je dodatno potvrđen kredibilitet Federacije BiH na međunarodnom tržištu kapitala.”, navodi se u saopštenju.