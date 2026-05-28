logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Federacija BiH se zadužila za 800 miliona evra na Londonskoj berzi

Federacija BiH se zadužila za 800 miliona evra na Londonskoj berzi

Autor Haris Krhalić
0

Federacija BiH se na međunarodnom tržištu zadužila za 800 miliona eura izdavanjem euroobveznica.

Vlada FBiH Izvor: Vlada FBiH

Federacija Bosne i Hercegovine realizovala je na međunarodnom tržištu kapitala emisiju evroobveznica, čime je javni dug entiteta uvećan za novih 800.000.000 evra. Novac je osiguran prodajom vrijednosnih papira na Londonskoj berzi uz fiksnu kamatnu stopu od pet odsto.

Ukupna potražnja investitora iznosila je oko 2,5 milijarde evra, što predstavlja više od tri puta veći iznos od inicijalno planiranog iznosa.

"Emisija na Londonskoj berzi privukla je snažan interes renomiranih američkih, evropskih i regionalnih fondova i banaka", saopšteno je iz Vlade FBiH.

Ostvarena kamatna stopa od pet odsto niža je u odnosu na prvo izdanje euroobveznica iz jula 2025. godine, kada je kamata iznosila 5,50 odsto.

"To potvrđuje jačanje povjerenja investitora u stabilnost javnih finansija i ekonomskih kretanja u Federaciji BiH. U knjizi narudžbi evidentirano je više od 70 renomiranih institucionalnih investitora iz više od 20 zemalja svijeta, čime je dodatno potvrđen kredibilitet Federacije BiH na međunarodnom tržištu kapitala.”, navodi se u saopštenju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vlada FBiH zaduženje FBiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ