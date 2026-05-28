SAD i Iran postigli nacrt sporazuma, čeka se odobrenje Donalda Trampa

Sjedinjene Američke Države i Iran usaglasili su nacrt memoranduma o razumijevanju.

SAD i Iran saglasili su se u vezi sa nacrtom sporazuma po kojem će u naredna dva mjeseca strane pregovarati o spornim pitanjima, javlja portal "Aksios", pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike, uz napomenu da američki predsjednik Donald Tramp još nije zvanično odobrio nacrt.

U izvještaju se navodi da Tramp želi da dobije rok od nekoliko dana kako bi odlučio da li da odobri memorandum o razumijevanju dvije strane.

"Aksios" ističe da nacrt sadrži obećanje Teherana da neće stremiti ka dobijanju nuklearnog oružja, dok bi prva pitanja o kojima će se pregovarati tokom perioda od 60 dana uključivala odlaganje iranskog visoko obogaćenog uranijuma i aranžmane vezane za obogaćivanje uranijuma.