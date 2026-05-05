logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dodik o opoziciji: "Oni su beznadežan slučaj, nama bi najbolji kandidat bio Draško Stanivuković"

Dodik o opoziciji: "Oni su beznadežan slučaj, nama bi najbolji kandidat bio Draško Stanivuković"

Autor D.V.
0

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ocijenio je da je opozicija u Srpskoj beznadežan slučaj u mnogo čemu, te poručio da bi za njegovu partiju bilo najpovoljnije da njihov protivkandidat bude Draško Stanivuković, ukoliko opozicione stranke uopšte uspiju da se okupe oko njega

Dodik o opoziciji Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Dodik je naglasio da njegova uloga nije da integriše ili dezintegriše opozicione redove, ali je istakao da SNSD nema ništa protiv takvog scenarija jer vjeruje, kako je naveo, u snagu svoje partije.

Prema njegovim riječima, SNSD sa svojim koalicionim partnerima može ostvariti pobjedu u bilo kojim okolnostima, a kao primjer za to naveo je ranije prijevremene izbore koji su, kako je istakao, bili potpuno nepovoljni i u nemogućim okolnostima,

"SNSD sa svojim koalicionim partnerima je izgurao pobjedu u kojoj smo morali da objašnjavamo zašto nema predsjednika koji se zove Milorad Dodik", istakao je.

Na postaljeno pitanje o imenima koja će SNSD izbaciti u prvi plan za predstojeće izbore, Dodik je naveo da do samog izbornog procesa ima još mnogo vremena.

"Kada bude vrijeme, mi ćemo predložiti naše kandidate i ići u kampanju. Imamo najmanje pet imena", rekao je Dodik.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milorad Dodik

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ