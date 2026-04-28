Stanivuković najavio: Rasvjeta na mostu u Česmi naredne sedmice

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je da bi naredne sedmice trebalo da bude postavljena rasvjeta na novoizgrađenom mostu u Česmi.

"Čim stigne oprema i bude izvršen priključak, rasvjeta će biti postavljena. Računamo da bi to trebalo biti naredne sedmice", rekao je Stanivuković novinarima u pauzi sjednice Skupštine grada.

Novoizgrađeni most preko rijeke Vrbas u banjalučkom naselju Česma pušten je u saobraćaj 9. aprila, a ukupna vrijednost investicije je 8,5 miliona KM.

Vrijednost izvedenih radova na samom mostu je nešto manje od sedam miliona KM, a pristupnih saobraćajnica oko 1,5 miliona KM, a sve su u potpunosti finansirali "Putevi" i Vlada Srpske.

Iz Javnog preduzeća "Putevi Republike Srpske" su sredinom aprila saopštili da nisu dobili odgovor Gradske uprave na dopis od 2. aprila u kojem se traži da grad završi preuzete obaveze u projektu izgadnje mosta u naselju Česma.

Iz "Puteva" su pojasnili da je Sporazumom o izgradnji mosta u naselju Česma potpisanim između grada Banjaluka i ovog preduzeća, grad u obavezi da uradi rasvjetu i zelenilo na ovoj saobraćajnici.

"Očekujemo hitnu reakciju grada i pozivamo gradonačelnika da uzme u prioritet preostale obaveze iz Sporazuma kako bi ovaj veliki i značajan projekat konačno bio u potpunosti završen", naveli su tada iz "Puteva".