U Kotor Varošu pronađena droga, uhapšen i maloljetnik

Policija je u Kotor Varošu uhapsila lice čiji su inicijali M.D. i jedno maloljetno lice kod kojih su pronađeni marihuana i spid.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Policija je od lica M.D. oduzela određenu količinu marihuane, a od maloljetnog lica spid, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Ova lica uhapšena su juče zbog počinjenih prekršaja u vezi sa proizvodnjom i prometom droge.

Banjalučka policija uhapsila je juče dva pijana vozača čiji su automobili učestvovali u saobraćajnim nezgodama u Banjaluci.

Iz policije navode da je kod vozač čiji su inicijali B.P. iz Banjaluke alko-testiranjem utvrđeno 1,76 promila alkohola u krvi, a kod vozača M.K. iz istog grada 1,68 promila.

Policija u Laktašima uhapsila je juče vozača L.S. iz tog grada jer je odbio da se podvrgne ispitivanju na prisustvo alkohola u krvi.

Na području Policijske uprave Banjaluka juče je evidentirano jedno krivično djelo, četiri narušavanja javnog reda i mira i 17 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice poginulo, dok su dva lakše povrijeđena.