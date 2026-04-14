Drama u Kotor Varošu: Prijetio da će bombom pobiti porodicu i sebe

Policija u Kotor Varošu spriječila tragediju. Uhapšen muškarac koji je bombom prijetio porodici.

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su sinoć J. B. iz Kotor Varoša nakon dramatične situacije u kojoj je ovaj muškarac prijetio aktivacijom ručne bombe usmjerenom prema sebi i članovima svoje porodice.

Incident se dogodio oko 19.00 časova u dvorištu porodične kuće. J. B. je u ruci držao bombu „M75“ iz koje je već izvukao osigurač, prijeteći smrću ukućanima i samoubistvom.

Na lice mjesta su odmah upućeni policijski službenici koji su započeli pregovore sa osumnjičenim. Nakon napetih trenutaka, policajci su uspjeli ubijediti muškarca da odustane od namjere, nakon čega je on vratio osigurač u bombu i odložio oružje.

Uhapšeni se sumnjiči za počinjenje tri krivična djela:

Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici,

Izazivanje opšte opasnosti,

Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

„U toku je kriminalistička obrada lica, nakon čega će uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima biti sprovedeno u Okružno javno tužilaštvo Banjaluka“, saopšteno je iz policije.