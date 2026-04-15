Predložen pritvor za mladića koji je prijetio ručnom bombom

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka predložilo je pritvor za mukarca čiji su inicijali J.B. (24) iz Kotor Varoša osumnjičenog da je bio nasilan prema ocu i prijetio napadom ručnom bombom.
Iz Tužilaštva navode da je osumnjičeno lice prijetilo da će napasti ručnom bombom iz koje je izvukao osigurač. Po dolasku policijskih službenika, odbio je da vrati osigurač u bombu i bezbjedno je odloži, te i dalje prijetio da će je aktivirati.
Uhapšeni se sumnjiči da je počinio krivična djela nasilje u porodici, nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti, saopšteno je iz Tužilaštva.
Mjera pritvora je predložena zbog opasnosti da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke ili da će ponoviti krivično djelo.
O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Kotor Varošu.