Drama u Trstu: Automobil sletio u more, kadeti Vojne akademije spasili vozača u posljednji čas (VIDEO)

Prava drama odigrala se juče ujutro, 12. jula, u Trstu, kada je automobil sa vozačem sletio u Jadransko more. Zahvaljujući brzoj i odlučnoj reakciji pripadnika Vojne akademije iz Modene, vozač je izvučen na sigurno samo nekoliko sekundi prije nego što je vozilo potonulo.
Italijansko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su pripadnici Vojne akademije, koji su se u tom trenutku nalazili u posjeti gradu, bez oklijevanja pritekli u pomoć. Vojnici su skočili u more, doplivali do vozača i izvukli ga na obalu, gdje su ga potom predali ekipama Hitne pomoći.
U zvaničnoj objavi istaknuto je da ova brza reakcija predstavlja izraz vrijednosti koje Vojna akademija prenosi budućim oficirima Vojske Italije i Korpusa karabinjera, a to su hrabrost, osjećaj dužnosti, nesebičnost i duh služenja.
Hrabrost i obučenost vojnika pohvalio je i ministar odbrane Italije Gvido Krozeto.
"Postupili su instinktivno, stavljajući sopstveni život u službu spasavanja drugog čovjeka. To je najistinskije značenje vojnog poziva – služiti svojoj zemlji i štititi ljudski život, uvijek, čak i kada to nije službena obaveza. Hvala im", poručio je Krozeto.
Questa mattina a Trieste, durante una visita in città, alcuni militari in servizio presso l'#AccademiaMilitaredi Modena sono intervenuti senza esitazione dopo aver assistito a un drammatico incidente: un'auto è precipitata in mare in Piazza Unità d'Italia con il conducente a…pic.twitter.com/3hjm6Arm9n— Ministero Difesa (@MinisteroDifesa)July 12, 2026