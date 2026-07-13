logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Drama u Trstu: Automobil sletio u more, kadeti Vojne akademije spasili vozača u posljednji čas (VIDEO)

Drama u Trstu: Automobil sletio u more, kadeti Vojne akademije spasili vozača u posljednji čas (VIDEO)

Autor Dušan Volaš
0

Prava drama odigrala se juče ujutro, 12. jula, u Trstu, kada je automobil sa vozačem sletio u Jadransko more. Zahvaljujući brzoj i odlučnoj reakciji pripadnika Vojne akademije iz Modene, vozač je izvučen na sigurno samo nekoliko sekundi prije nego što je vozilo potonulo.

Herojski podvig vojnika u Trstu: Izvukli vozača iz automobila sekunde prije nego što je potonuo Izvor: Screenshot

Italijansko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su pripadnici Vojne akademije, koji su se u tom trenutku nalazili u posjeti gradu, bez oklijevanja pritekli u pomoć. Vojnici su skočili u more, doplivali do vozača i izvukli ga na obalu, gdje su ga potom predali ekipama Hitne pomoći.

U zvaničnoj objavi istaknuto je da ova brza reakcija predstavlja izraz vrijednosti koje Vojna akademija prenosi budućim oficirima Vojske Italije i Korpusa karabinjera, a to su hrabrost, osjećaj dužnosti, nesebičnost i duh služenja.

Hrabrost i obučenost vojnika pohvalio je i ministar odbrane Italije Gvido Krozeto.

"Postupili su instinktivno, stavljajući sopstveni život u službu spasavanja drugog čovjeka. To je najistinskije značenje vojnog poziva – služiti svojoj zemlji i štititi ljudski život, uvijek, čak i kada to nije službena obaveza. Hvala im", poručio je Krozeto.

Možda će vas zanimati

Tagovi

jadransko more Trst spašavanje automobil

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ