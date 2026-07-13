Drama u Trstu: Automobil sletio u more, kadeti Vojne akademije spasili vozača u posljednji čas (VIDEO)

Prava drama odigrala se juče ujutro, 12. jula, u Trstu, kada je automobil sa vozačem sletio u Jadransko more. Zahvaljujući brzoj i odlučnoj reakciji pripadnika Vojne akademije iz Modene, vozač je izvučen na sigurno samo nekoliko sekundi prije nego što je vozilo potonulo.

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Italijansko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su pripadnici Vojne akademije, koji su se u tom trenutku nalazili u posjeti gradu, bez oklijevanja pritekli u pomoć. Vojnici su skočili u more, doplivali do vozača i izvukli ga na obalu, gdje su ga potom predali ekipama Hitne pomoći.

U zvaničnoj objavi istaknuto je da ova brza reakcija predstavlja izraz vrijednosti koje Vojna akademija prenosi budućim oficirima Vojske Italije i Korpusa karabinjera, a to su hrabrost, osjećaj dužnosti, nesebičnost i duh služenja.

Hrabrost i obučenost vojnika pohvalio je i ministar odbrane Italije Gvido Krozeto.

"Postupili su instinktivno, stavljajući sopstveni život u službu spasavanja drugog čovjeka. To je najistinskije značenje vojnog poziva – služiti svojoj zemlji i štititi ljudski život, uvijek, čak i kada to nije službena obaveza. Hvala im", poručio je Krozeto.