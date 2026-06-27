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Reakcija oca sve govori: Spasioci izvukli živu bebu ispod ruševina nakon potresnog zemljotresa (Video)

Reakcija oca sve govori: Spasioci izvukli živu bebu ispod ruševina nakon potresnog zemljotresa (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu porastao je na 1.430, dok je više od 3.200 ljudi povrijeđeno.

Iz ruševina u Venecueli spašena beba Izvor: Facebook/ABC News

Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu porastao je na 1.430, ali vlasti upozoravaju da to još nije konačan bilans. Prema dosadašnjim podacima, povrijeđeno je 3.238 osoba, dok su 3.142 porodice ostale bez svojih domova.

Nadležni su saopštili da je nakon dva snažna zemljotresa, koja su pogodila zemlju u srijedu, zabilježeno najmanje 430 naknadnih potresa.

Na društvenim mrežama objavljeni su snimci iz grada La Gvajra na kojima se vidi kako spasioci iz ruševina izvlače bebu staru 18 mjeseci i predaju je muškarcu za kojeg se vjeruje da je njen otac.

Na snimku se vidi kako muškarac, vidno potresen, sa rukama na glavi iščekuje spasavanje djeteta, a nakon što je beba izvučena na sigurno nije mogao da sakrije emocije i zaplakao je. Majka djeteta spasena je nedugo potom.

Akcije spasavanja i dalje traju širom zemlje, dok spasilačke ekipe tragaju za preživjelima i pokušavaju da dođu do osoba zatrpanih ispod ruševina.

(Mondo.rs)

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Tagovi

Venecuela zemljotres beba spašavanje

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